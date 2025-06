Samsung Galaxy Unpacked a luglio, arrivano Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 ma non solo: ecco quando

Samsung sembra avere ormai tutto pronto per la prossima generazione di dispositivi mobili, intesi come smartphone e smartwatch. L’evento Galaxy Unpacked, secondo quanto riportato sul web in queste ultime ore, dovrebbe tenersi il prossimo 9 luglio, alle ore 16 italiane.

Come da tradizione, i dispositivi pieghevoli saranno al centro della scena. I riflettori saranno puntati in particolare su Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, due modelli che dovrebbero rappresentare l’evoluzione naturale della gamma attuale. Accanto a loro, si attende il debutto di un’ulteriore novità: una possibile variante Fan Edition del Flip, identificata come Z Flip 7 FE.

Una variante economica e nuovi smartwatch in arrivo

Il Galaxy Z Flip 7 FE ha già ottenuto la certificazione FCC, segno che il lancio è ormai imminente. Si tratterà di un prodotto leggermente meno potente rispetto agli altri. L’obiettivo è offrire l’esperienza dei pieghevoli anche a chi ha un budget più contenuto.

Oltre ai dispositivi mobili, l’evento dovrebbe accogliere anche la nuova Galaxy Watch 8, affiancata da una versione Ultra e, con ogni probabilità, dal ritorno di una variante Classic. Samsung, dunque, punta ad arricchire ulteriormente il suo ecosistema indossabile con proposte diversificate per tutte le esigenze.

One UI 8 con Android 16 e uno sguardo al futuro

Non mancherà spazio per il software, con l’annuncio ufficiale della nuova One UI 8 basata su Android 16. L’interfaccia sarà integrata nei nuovi pieghevoli fin dal lancio e rappresenterà un passo in avanti in termini di personalizzazione, fluidità e ottimizzazione energetica.

Infine, potrebbe fare una breve comparsa anche Project Moohan, il visore XR di Samsung sviluppato su piattaforma Android. Tuttavia, il lancio di questo dispositivo è atteso solo per l’autunno, in un altro evento previsto per il 29 settembre. Tutto sembra quindi pronto, bisogna solo attendere poco più di due settimane per veder svelati tutti i dettagli di cui si è parlato in questi mesi.