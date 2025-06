Uber: nuovi servizi di trasporto per alcune località turistiche

Il trasporto italiano sta per ricevere uno scossone interessante. Uber introduce una ventata di novità, puntando in particolare sul turismo di fascia alta. Le nuove proposte dell’azienda riguarderanno soprattutto alcune delle destinazioni più rinomate del Paese. Si tratta di Uber Copter e Uber Boat, due servizi pensati per chi desidera vivere un’esperienza di viaggio indimenticabile lungo la splendida Costiera Amalfitana.

Uber propone nuove soluzioni per il turismo

Copter è un servizio che consente di prenotare un volo privato in elicottero tra Sorrento e Capri. Gli interessati possono procedere direttamente tramite l’app Uber. Si tratta di un trasferimento riservato a gruppi fino a sei persone. L’esperienza, condotta da due piloti professionisti, ha un prezzo fisso di 250 euro a passeggero, per un totale di 1.500 euro se si viaggia in gruppo. Inoltre, il servizio include anche i trasporti da e per l’eliporto da qualsiasi punto della Costiera Amalfitana. Per la navigazione sul mare, Uber ha pensato a Uber Boat. Tale proposta, ideale per gruppi più numerosi fino a 12 persone, offre tour privati della durata di quattro ore. Con partenza dalla Marina di Sorrento. I clienti avranno a disposizione un’imbarcazione Gozzo 35, skipper personale, snack e bevande inclusi.

Entrambi i servizi saranno disponibili a partire da mercoledì 25 giugno. Come anticipato, saranno prenotabili tramite l’app, con almeno 48 ore di anticipo. Opereranno ogni sabato e domenica dal 26 luglio al 24 agosto. Periodo in cui si prevede un notevole afflusso turistico, soprattutto per il riattivarsi dei collegamenti aerei internazionali sull’aeroporto di Salerno.

Allo stesso tempo, Uber non trascura il trasporto su strada. L’estate vedrà anche il debutto di Uber Reserve lungo la Costiera Amalfitana. Tale servizio consente ai viaggiatori di prenotare con largo anticipo le proprie corse. Evitando così lunghe attese e affollamenti. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’intenzione dell’azienda di offrire soluzioni comode e di lusso, pensate per soddisfare un pubblico esigente in cerca di comfort e originalità.