Nuova proposta di Fastweb: al centro tecnologia e sostenibilità

Fastweb lancia Mobile Maxi, un’offerta pensata per chi vuole molto di più di una semplice connessione. Con un canone mensile di 12,95€, gli utenti accedono a 300GB di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, oltre a 100 SMS. La rete utilizzata è quella Vodafone, da tempo riconosciuta come la più affidabile e veloce in Italia. Ma a colpire non è solo la quantità di traffico, ma la qualità del servizio. Nessun vincolo contrattuale, costi trasparenti e possibilità di recesso senza penali fanno di questa soluzione una scelta libera e flessibile.

Nuova promo Fastweb: servizi extra e attenzione al cliente, il valore che fa la differenza

La SIM, anche in formato digitale eSIM, può essere attivata in pochi minuti grazie al riconoscimento via SPID, Carta d’Identità Elettronica o video. La spedizione è gratuita e l’attivazione immediata. Il servizio WiFi-Calling, incluso nell’abbonamento, consente di chiamare anche dove la rete mobile è assente, purché sia disponibile una rete Wi-Fi. Anche all’estero l’offerta si dimostra competitiva. Infatti in Regno Unito, Svizzera e Ucraina è possibile utilizzare fino a 20GB mensili, senza alcun sovrapprezzo. In più, le chiamate internazionali verso 60 paesi sono comprese.

Oltre alla connessione, Fastweb Mobile Maxi integra due servizi esclusivi e a costo zero, ossia FastwebProtect e Assistenza Pet. Il primo è pensato per garantire la sicurezza digitale, proteggendo l’utente da frodi online e siti dannosi. Viene fornita una polizza assicurativa Wallife che copre anche eventuali perdite economiche causate da furti d’identità. Gli strumenti offerti comprendono blocco pubblicità e pop-up, contenuti educativi sulla sicurezza e app dedicate. L’ Assistenza Pet, invece, è un servizio di copertura sanitaria per cani e gatti fino a dieci anni. Comprende un veterinario disponibile 24 ore su 24, consegna farmaci a domicilio e rimborsi in caso di smarrimento. Un gesto che dimostra attenzione non solo al cliente, ma anche ai suoi affetti più cari.

L’offerta è arricchita da accessi gratuiti ai corsi di formazione della Fastweb Digital Academy e da un sistema di premi per chi invita altri clienti. In più, l’ operatore si impegna per un futuro sostenibile con SIM realizzate al 100% in materiale riciclato e l’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2035.