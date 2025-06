my Sky

Sky Italia annuncia il rilascio della nuova app My Sky, rinnovata graficamente e funzionalmente, con l’obiettivo di semplificare la gestione dei servizi da parte degli abbonati. La piattaforma aggiornata, disponibile da oggi, è accompagnata da una campagna di comunicazione che ha come volto l’attore Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Genny Savastano nella serie “Gomorra”.

Interfaccia semplificata e gestione centralizzata

La nuova app My Sky propone una navigazione più intuitiva, che consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le informazioni principali: abbonamento, fatture, dispositivi associati e supporto tecnico. È stata progettata per rispondere alle esigenze di personalizzazione e immediatezza nella fruizione dei servizi Sky.

Le novità includono una dashboard centrale da cui è possibile controllare lo stato dell’abbonamento, consultare e scaricare le fatture, aggiungere pacchetti, modificare opzioni, contattare l’assistenza o monitorare eventuali richieste in corso. I clienti possono anche gestire dispositivi, decoder e impianti Sky Q, oltre a ricevere notifiche in tempo reale su aggiornamenti, nuovi contenuti e promozioni.

Nuovo volto della comunicazione Sky

Salvatore Esposito è il nuovo testimonial scelto da Sky per raccontare il cambiamento dell’app My Sky. La sua presenza punta a rendere la comunicazione più diretta, riconoscibile e vicina al pubblico, sottolineando il legame tra il brand e la propria base clienti. Il claim della campagna è “Sky. Più vicini a te.”

La promozione dell’app aggiornata prevede spot televisivi, contenuti digitali, video social e materiali stampa. Esposito sarà protagonista di uno storytelling costruito per illustrare con esempi concreti le funzionalità e i vantaggi della nuova app, in chiave pratica e quotidiana.

Il rilascio della nuova app rientra nella strategia di Sky orientata al rafforzamento dell’esperienza digitale. Dopo Sky Glass, Sky Stream e i miglioramenti al servizio Sky Go, anche My Sky evolve per rispondere a un pubblico sempre più digitale, mobile e autonomo nella gestione del proprio abbonamento.

La nuova app My Sky è già disponibile su iOS e Android. L’aggiornamento sarà automatico per gli utenti già in possesso della versione precedente. Sky invita tutti i clienti a effettuare l’aggiornamento per accedere a una gestione più semplice, veloce e personalizzata dei propri servizi.