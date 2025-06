Huawei Pura 80 Ultra

Il teardown del nuovo Huawei Pura 80 Ultra ha rivelato dettagli interessanti sulla struttura interna del dispositivo, confermando l’attenzione dell’azienda sul comparto fotografico. Smontato pezzo per pezzo dal team di WekiHome, il top di gamma della serie Pura mostra un’architettura complessa, con particolare enfasi sulla fotocamera a scomparsa.

Il meccanismo periscopico della fotocamera

Il componente che più colpisce durante il teardown è la fotocamera principale da 50 MP, dotata di un innovativo meccanismo pop-up automatico. Al momento dell’attivazione, il modulo emerge dal corpo del telefono per garantire una messa a fuoco variabile e un’ottica più versatile. Questo sistema, pur avendo una struttura simile a quelle già viste in passato su smartphone dotati di zoom ottico avanzato, presenta una sofisticazione meccanica superiore, capace di resistere all’usura nel tempo.

Ottimizzazione termica e design interno

Il teardown ha anche evidenziato una cura particolare nella gestione del raffreddamento del dispositivo. Il sistema è composto da una camere di vapore di grandi dimensioni che copre buona parte della scheda madre, affiancata da numerosi fogli di grafite e una struttura in rame. Questo sistema termico è essenziale per sostenere le performance del chipset Kirin 9010, già noto per il suo consumo energetico elevato.

Assemblaggio compatto e materiali premium

All’interno del Huawei Pura 80 Ultra si nota un’elevata densità dei componenti, a testimonianza di un lavoro ingegneristico notevole. La batteria da 5200 mAh è fissata con una linguetta adesiva per facilitare eventuali sostituzioni, mentre il modulo fotografico è protetto da una struttura metallica indipendente. Anche il motore della fotocamera mobile è realizzato con materiali di alta qualità e appare sigillato contro l’ingresso di polvere e liquidi.

L’intero design interno del Pura 80 Ultra conferma la strategia di Huawei: puntare su fotografia avanzata e design sofisticato per distinguersi. Il modulo fotografico, in particolare, rappresenta una delle soluzioni più avanzate sul mercato, pensata per offrire versatilità, qualità e precisione in uno spazio compatto. Anche se il sistema è complesso, la costruzione lascia intendere una buona affidabilità nel tempo.