Le AirPods entrano nell’era delle beta pubbliche

Non servono più accessi esclusivi o account da sviluppatori per provare in anticipo le nuove funzionalità delle AirPods. Con un annuncio inaspettato, Apple ha deciso di includere anche le sue celebri cuffiette nel programma di beta pubblica, fino ad oggi riservato solo a macOS, iOS e iPadOS. A partire da luglio, ogni utente potrà installare il firmware in fase di test e provare in anteprima le innovazioni pensate per migliorare l’esperienza d’ascolto.

AirPods: tecnologia intelligente e nuove funzioni per l’audio

Questo nuovo approccio segue la scia delle beta dei futuri sistemi operativi iOS26 e iPadOS 26. Apple offre così un accesso più ampio alle versioni preliminari, con l’obiettivo di raccogliere feedback da un campione più ampio di perdone. Non si tratta soltanto di una mossa strategica, ma anche di un modo per rendere il prodotto più vicino alle esigenze quotidiane del pubblico. La versione beta del firmware, già diffusa tra gli sviluppatori nei giorni scorsi, introduce funzioni pensate in particolare per AirPods 4 e AirPodsPro 2.

Le novità più rilevanti riguardano l’ottimizzazione dell’audio in chiamata e la registrazione vocale, ora con qualità da studio. Per i contenuti multimediali, Apple ha inserito anche un’opzione che permette di mettere automaticamente in pausa l’ascolto quando l’utente si addormenta. Un’altra funzione interessante è il controllo remoto tramite AirPods. Infatti, usando le cuffiette, sarà possibile scattare foto o avviare video sul proprio dispositivo, senza dover toccare lo schermo. Un’idea utile in molte situazioni. La prima beta pubblica consentirà a tutti di provare queste innovazioni, aiutando Apple a rifinire il prodotto prima del lancio ufficiale previsto in autunno.

La scelta di Cupertino rappresenta così un passo importante. Le AirPods non sono più semplici accessori audio, ma dispositivi sempre più utilizzati ed apprezzati nel mondo attuale. Ecco perché sapere in anticipo cosa pensa l’ utenza media a riguardo risulta essere fondamente. Proprio per poter prevedere, in qualche modo, l’andamento commerciale dei nuovi accessori tecnologici nel mercato moderno.