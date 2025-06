Iliad, arrivano le offerte bomba Flash 150 e Flash 220

L’operatore telefonico Iliad sta ritornando alla carica per questi mesi estivi. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha spiazzato gli utenti e la concorrenza, proponendo non una ma ben due nuove offerte sensazionali e a basso costo. Ci stiamo riferendo in particolare alle nuove Iliad Flash 150 e Iliad Flash 220. Entrambe, come suggerisce anche il nome, arrivano ad includere ogni mese una grande quantità di giga. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Iliad spiazza, arrivano ufficialmente le nuove Iliad Flash 150 e Iliad Flash 220

L’operatore telefonico Iliad ha da poco reso disponibili all’attivazione ben due nuove offerte mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, la prima di queste è la nuova Iliad Flash 150. Quest’ultima in realtà non è una vera e propria novità. È già stata proposta in passato dall’operatore. Si tratta comunque di una delle offerte mobile più convenienti dell’operatore.

Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari a 4G e 4G+. L’offerta include poi sms senza limiti verso tutti i numeri e minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo mensile è molto contenuto. Gli utenti dovranno infatti pagare solo 7,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta dall’operatore è quella denominata Iliad Flash 220. Quest’ultima è la vera novità dell’operatore. Come suggerisce il nome,quest’ultima permetterà agli utenti di utilizzare ogni mese fino a ben 220 GB di traffico dati ma non solo. Questi saranno utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Come le altre offerte dell’operatore, anche questa include poi minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Anche in questo caso il prezzo è estremamente conveniente. Gli utenti che sceglieranno questa nuova offerta mobile di Iliad dovranno infatti pagare un costo pari a soltanto 9,99 euro al mese. Per il momento, entrambe le offerte saranno disponibili fino alla giornata del prossimo 17 luglio 2025.