GTA Online: Money Fronts, il nuovo DLC debutta il 17 giugno

Rockstar Games è impegnata sullo sviluppo di GTA VI ma la software house non vuole abbandonare i propri giocatori più affezionati. In queste ore, infatti, è stato annunciato il debutto del nuovo DLC di GTA Online intitolato Money Fronts.

L’espansione gratuita sarà rilasciata su tutti i dispositivi compatibili il prossimo 17 giugno. Gli utenti PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC potranno divertirsi con le tantissime novità dedicate al titolo multiplayer.

Gli sviluppatori di Rockstar Games ci hanno abituato all’introduzione di feature uniche ad ogni DLC e Money Fronts non deluderà le aspettative. La storyline permetterà di gestire la più grande operazione di riciclaggio mai vista su GTA Online permettendo di ripulire i propri vari business.

Il nuovo DLC Money Fronts è in arrivo su GTA Online e introdurrà un nuovo business e tantissime possibilità di guadagno

I giocatori potranno acquistare imprese locali storiche e usarle come copertura per generare guadagni leciti senza dare nell’occhio. Per entrare in questo nuovo business, sarà necessario l’aiuto di una vecchia conoscenza: Martin Madrazo.

Per avviare questa nuova avventura, i giocatori di GTA Online potranno acquistare l’autolavaggio Hands On situato a Strawberry. Partendo da questo business, si potranno avviare le attività secondarie avendo sempre una facciata di copertura del tutto lecita.

Partendo dall’autolavaggio, sarà inoltre possibile acquistare altre due imprese per ampliare la possibilità di guadagno. I due ulteriori business saranno il cannabis shop Smoke on the Water e Higgins Helitours. Rockstar Games ha voluto migliorare l’interconnessione tra le varie imprese e gli utenti che acquisteranno queste attività otterranno miglioramenti negli introiti della serra per la coltivazione di erba e nei carichi aerei.

Tuttavia, gestire un business ramificato come questo non sarà semplice. Le varie missioni portate a termine genereranno Attenzione e bisognerà far calare questo nuovo indicatore. Per farlo, sarà necessario lavorare all’interno dell’autolavaggio e mantenere la copertura.