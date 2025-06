GTA Online: Money Fronts, svelati i nuovi veicoli in arrivo e le nuove feature del DLC

La nuova espansione gratuita di GTA Online è intitolata Money Fronts e si preannuncia molto interessante. Il debutto è atteso il prossimo 17 giugno e il DLC sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Gli sviluppatori di Rockstar Games si sono concentrati nello sviluppo di un aggiornamento che garantirà ore di divertimento agli utenti. L’introduzione di un nuovo business permetterà di dare una facciata legale alle tantissime attività losche che sarà possibile condurre.

Tuttavia, le novità introdotte non riguardano esclusivamente il nuovo business ma anche tanti nuovi veicoli esclusivi che andranno ad ampliare il parco auto dei giocatori. Da sempre ogni DLC di GTA Online rappresenta un modo di inserire nuovi mezzi motorizzati e Rockstar Games ha rispettato questa tradizione.

Il nuovo DLC Money Fronts sta arrivando su GTA Online portando tante novità al gameplay e ampliando i veicoli acquistabili

Come condiviso sul sito ufficiale dello sviluppatore, GTA Online: Money Fronts farà debuttare una vasta gamma di nuovi veicoli. Come sempre in questi casi, il rilascio dei mezzi avverrà a scaglioni nel corso delle prossime settimane.

Quelli immediatamente disponibili per l’acquisto saranno i SUV Karin Everon RS e Woodlander e la muscle car Declasse Tampa GT. A questi si aggiunge la moto della polizia Western che consentirà ai giocatori di attivare le missioni dedicate alla Polizia. Inoltre, per tutti coloro che volessero vivere l’esperienza completa da gioco di ruolo, è stata introdotta la divisa speciale Pattuglia stradale estiva all’interno dei negozi di abbigliamento

I giocatori potranno anche installare il disturbatore di frequenze su 50 nuovi veicoli per ampliare le possibilità di utilizzo di questo potente strumento. Le novità del DLC riguardano anche una serie di aggiornamenti alle funzionalità di gioco.

Gli utenti potranno saltare i filmati quando si rigioca una missione, prolungare il segnale globale nelle missioni pubbliche e disabilitare il furgone Boxville per le consegne nelle missioni di vendita dell’MC. Infine, solo per gli abbonati a GTA+, sarà possibile provare in anteprima la supercar Överflöd Suzume ed effettuare due giri quotidiani alla ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond.