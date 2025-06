Google Messaggi in beta è bloccata su Pixel e Samsung

La versione beta di Google Messaggi sta causando diversi problemi agli utenti di smartphone Pixel e Samsung. Numerose segnalazioni online confermano che l’app si blocca improvvisamente durante alcune operazioni quotidiane. Come l’inoltro di messaggi o l’invio di immagini e link. In particolare, premendo il tasto “Inoltra” che è rappresentato da un cerchio con una freccia doppia. In questo caso l’app si chiude senza preavviso. Questa funzione dovrebbe permettere di scegliere il destinatario tra i contatti. Ma invece provoca un crash immediato.

Come gestire il problema e le prospettive future per Google Messaggi

Il malfunzionamento riguarda anche la condivisione di link da altre app, soprattutto da Chrome. Se si tenta di condividere un collegamento scegliendo Messaggi come metodo di condivisione, l’app va in crash. Questo limita notevolmente la comodità. Ma soprattutto costringe gli utenti a utilizzare soluzioni più scomode. Come il copia e incolla manuale dei link. Per quanto riguarda le immagini, un metodo temporaneo per evitare il problema consiste nel salvarle prima nella galleria dello smartphone e successivamente caricarle manualmente dentro Google Messaggi.

Al momento Google non ha ancora fornito una soluzione definitiva o un aggiornamento che corregga il bug. Per chi partecipa al programma beta e si trova ad affrontare questi disagi, esiste la possibilità di uscire dal programma di test. Uscendo dalla beta tramite un apposito link, si torna automaticamente alla versione stabile dell’app disponibile sul Play Store, che al momento risulta più affidabile e priva di questi problemi.

Google sta inoltre lavorando a un importante restyling grafico dell’app Messaggi, basato sul design Material 3 Expressive. Questa nuova versione promette un’interfaccia più moderna e intuitiva. Migliorando di gran lunga l’esperienza utente. Tuttavia, il rilascio di questo aggiornamento non è ancora avvenuto. E non ci sono date ufficiali per la sua distribuzione. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti ufficiali. E a utilizzare le soluzioni temporanee per evitare i continui blocchi dell’app.