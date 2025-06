SpaceX verso i 2.500 miliardi entro il 2030 tra lanci e Starlink

Negli ultimi mesi, analisti e investitori hanno intensificato le stime sul valore di SpaceX, giungendo a cifre sorprendenti. Di recente è stato stimato che raggiungerà fino a 2.500 miliardi di dollari entro il 2030. I motivi principali di questa stima sono la crescente quota di mercato acquisita dai lanci spaziali, i contratti militari e civili per i satelliti, e soprattutto il progetto Starlink, che punta a generare ricavi sostanziali attraverso la rete Internet via satellite.

Il successo di SpaceX nel ridurre i costi con il riutilizzo dei razzi Falcon 9, l’affidabilità dimostrata con decine di lanci annuali e la rapida espansione di Starlink (ora con almeno 2.500 satelliti in orbita) hanno aumentato l’interesse del settore finanziario, motivo per cui gli investimenti oscillino tra 1.200 e 2.500 miliardi. Rispetto ad altri giganti con soglie simili, come Apple e Microsoft, questa valutazione posiziona SpaceX in un panorama competitivo senza precedenti.

Un altro fattore di crescita è la fornitura di servizi di connettività ad aree remote, aeroporti e navi, insieme alla potenziale monetizzazione del traffico dati. Alcuni modelli prevedono che Starlink, gestendo fino a 10 milioni di abbonati con costi mensili, possa generare da sola 50–70 miliardi l’anno. Tuttavia, non mancano i dubbi che la posizione di SpaceX solleva. Gli investimenti per completare l’infrastruttura di Starship, espandere Starlink e realizzare basi su Marte richiederanno capitali enormi, oltre alla complessità legale nei mercati internazionali e agli ostacoli normativi. C’è anche il tema della concorrenza: Amazon con Project Kuiper – così come altre compagnie spaziali -sta già sviluppando alternative e anche con risorse finanziarie inferiori.

In quest’ottica, una valutazione di 2.500 miliardi non è impensabile per SpaceX. Resta da vedere se la società riuscirà a sostenere questo slancio nel lungo termine, continuando a innovare e ad attrarre investimenti in un settore sempre più strategico per l’economia globale.