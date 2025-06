Oppo Enco Buds3 Pro sono gli auricolari true wireless che costano poco ma offrono tanto – Recensione

Quando OPPO mi ha inviato le nuove Enco Buds3 Pro per testarle, ho dovuto ricontrollare il cartellino del prezzo più volte. Attualmente disponibili su Amazon a 39,99 € tramite il venditore OPPO Store IT, questi auricolari true wireless promettono caratteristiche che solitamente troviamo in prodotti dal costo doppio o triplo. Dopo due settimane di utilizzo intensivo tra pendolarismo metropolitano, sessioni in palestra e voli internazionali, posso dire che siamo di fronte a uno dei migliori affari nel panorama audio mobile del 2025. La combinazione di un driver dinamico da 12.4mm, un’autonomia di 54 ore e la certificazione IP55 a questo prezzo rappresenta un vero punto di svolta nel mercato degli earbuds economici. Ma attenzione: nonostante le mie aspettative iniziali basate sulle specifiche preliminari, questi auricolari non offrono cancellazione attiva del rumore né supporto al codec LHDC 5.0. Una mancanza che, vi anticipo, non compromette affatto il valore complessivo del prodotto. Attualmente sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon.

Design e qualità costruttiva

Le OPPO Enco Buds3 Pro si presentano con un design “stemless” pulito e minimalista che ricorda vagamente gli AirPods Pro, ma con una personalità propria. Disponibili nelle colorazioni Glaze White (bianca lucida) e Graphite Grey (grigio grafite), ho testato la versione bianca che risulta elegante e discreta. Ogni auricolare pesa solo 4,3 grammi, un dato che si traduce in un comfort eccezionale anche dopo ore di utilizzo continuativo. La costruzione in plastica lucida potrebbe far storcere il naso ai puristi, ma l’assemblaggio è impeccabile e trasmette una sensazione di solidità inaspettata per questa fascia di prezzo.

La custodia di ricarica mantiene il classico design ovale orizzontale, con dimensioni contenute che la rendono facilmente tascabile. Il coperchio si apre con uno scatto deciso e rassicurante, mentre i magneti interni mantengono gli auricolari saldamente in posizione. Un dettaglio che ho apprezzato è il logo OPPO inciso sulla parte frontale: non solo un elemento estetico, ma un riferimento tattile che permette di orientare correttamente la custodia anche al buio. La certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, caratteristica che ho potuto verificare durante le sessioni di allenamento più intense. Il case, invece, presenta certificazione IPX4, sufficiente per proteggerlo da spruzzi accidentali ma non dall’immersione.

Il sistema di estrazione degli auricolari è ben progettato: basta una leggera pressione per farli emergere dalla loro sede, già orientati per l’inserimento nell’orecchio. Il design ergonomico con cappuccio a forma di “ombrello” si adatta perfettamente al canale uditivo, garantendo stabilità anche durante movimenti bruschi. Durante i test in palestra, non ho mai dovuto riposizionarli, nemmeno durante gli esercizi più dinamici.

Installazione e pairing multipiattaforma

L’esperienza di configurazione iniziale è stata sorprendentemente fluida. Utilizzando il mio OPPO Find X5 Pro, il sistema Google Fast Pair ha fatto la sua magia: appena aperta la custodia, è comparso il popup di abbinamento sullo schermo dello smartphone. Un tocco e gli auricolari erano pronti all’uso, con tanto di indicazione del livello di batteria di ciascun componente. La velocità di connessione è impressionante: dal momento dell’apertura della custodia all’audio nelle orecchie passano meno di tre secondi.

Con il MacBook Pro M3, la procedura è stata altrettanto semplice seppur meno automatizzata. Gli Enco Buds3 Pro compaiono immediatamente nella lista dei dispositivi Bluetooth 5.4 disponibili e la connessione è stabile e affidabile. Ho apprezzato particolarmente la funzione Dual Connection che permette di mantenere due dispositivi collegati contemporaneamente. Durante i test, sono passato senza interruzioni da una videochiamata su laptop a una telefonata sullo smartphone, con lo switch audio che avviene in modo trasparente.

L’app HeyMelody, disponibile per Android e iOS, sblocca il pieno potenziale degli auricolari. L’interfaccia è intuitiva e ben organizzata, con sezioni dedicate per la gestione dei controlli touch, l’equalizzatore personalizzabile e gli aggiornamenti firmware. La sincronizzazione delle impostazioni tra dispositivi funziona perfettamente: le preferenze impostate sul telefono vengono mantenute anche quando si utilizzano gli auricolari con altri dispositivi.

App heymelody, eq e funzioni smart

L’app HeyMelody rappresenta il centro di controllo degli Enco Buds3 Pro, trasformando degli ottimi auricolari in un sistema audio veramente personalizzabile. All’apertura, l’interfaccia mostra immediatamente il livello di batteria di ciascun auricolare e della custodia con precisione percentuale, un dettaglio che apprezzo particolarmente rispetto alla generica indicazione a barre di altri competitor.

La sezione più interessante è sicuramente l’equalizzatore Enco Master. Oltre ai tre preset predefiniti (Original, Bass Boost e Clear Vocals), troviamo un equalizzatore a 6 bande completamente personalizzabile. Ho passato ore a sperimentare con le varie frequenze, creando profili specifici per generi musicali diversi. Per l’elettronica ho enfatizzato le frequenze basse e medio-basse, mentre per il jazz ho privilegiato le medie per far risaltare gli strumenti acustici. La possibilità di salvare multiple configurazioni personalizzate è un plus notevole.

Il sistema Adaptive Sound merita una menzione speciale. Questa funzione analizza l’ambiente circostante e regola automaticamente il profilo audio. Durante i test in metro, ho notato come il sistema compensasse automaticamente il rumore di fondo enfatizzando leggermente le frequenze vocali, rendendo i podcast più comprensibili senza dover alzare il volume. Non si tratta di ANC, ma di un’ottimizzazione intelligente del suono che funziona sorprendentemente bene.

I controlli gesture sono completamente personalizzabili per ciascun auricolare. Ho configurato il tap singolo per play/pausa, il doppio tap per il brano successivo sul destro e per attivare l’assistente vocale sul sinistro, mentre la pressione prolungata gestisce il volume. La risposta ai comandi è precisa e il feedback sonoro conferma l’avvenuta ricezione del comando. Una funzione che ho trovato particolarmente utile è la possibilità di scattare foto con un doppio tap quando la fotocamera dello smartphone è aperta, perfetta per i selfie a mani libere.

Cancellazione attiva del rumore

Qui devo fare una precisazione importante: contrariamente a quanto indicato nelle specifiche preliminari che parlavano di ANC fino a 49dB, le OPPO Enco Buds3 Pro non dispongono di cancellazione attiva del rumore. Offrono invece una cancellazione passiva del rumore, data dall’isolamento fisico dei gommini in-ear. Un’assenza che inizialmente mi ha deluso, ma che nel contesto del prezzo di vendita risulta comprensibile.

L’isolamento passivo è comunque efficace. Con i gommini della taglia corretta (la confezione include tre misure), ho ottenuto una riduzione del rumore ambientale stimabile intorno ai 20-25dB. Sufficiente per attenuare il brusio dell’ufficio open-space e rendere più sopportabili i viaggi in metropolitana, ma ovviamente non paragonabile all’esperienza offerta da auricolari con ANC attivo.

Durante i voli per Madrid, l’assenza di ANC si è fatta sentire. Il rombo dei motori rimane percepibile e ho dovuto alzare il volume più del solito per godermi la musica. In aereo, auricolari con cancellazione attiva fanno decisamente la differenza. Tuttavia, per l’uso quotidiano in città, l’isolamento passivo si è rivelato adeguato.

La modalità Transparency, attivabile tramite app o con una pressione prolungata, funziona attraverso i microfoni e permette di percepire i suoni ambientali senza rimuovere gli auricolari. Utile per brevi conversazioni o per mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante, anche se la qualità del suono trasmesso non è paragonabile a sistemi più sofisticati. Durante le camminate nel traffico cittadino, ho apprezzato la possibilità di rimanere vigile senza dover costantemente rimuovere un auricolare.

Qualità sonora e codec LHDC 5.0

Altra precisazione necessaria: le Enco Buds3 Pro non supportano il codec LHDC 5.0 come inizialmente ipotizzato, ma si affidano ai più tradizionali AAC e SBC. Una limitazione che sulla carta potrebbe sembrare significativa, ma che nella pratica viene ampiamente compensata dall’eccellente lavoro svolto dal driver dinamico da 12.4mm con diaframma rivestito in titanio.

La firma sonora è sorprendentemente matura per auricolari di questa fascia di prezzo. I bassi sono profondi e controllati, con una presenza fisica che non sconfina mai nel rimbombo. Il magnete in neodimio N52 garantisce una risposta dinamica eccellente, con transienti rapidi che rendono giustizia a generi come l’elettronica e l’hip-hop. Durante l’ascolto di “Blinding Lights” di The Weeknd, ho apprezzato come il kick della cassa mantenesse definizione senza sovrastare il resto del mix.

Le frequenze medie sono ben bilanciate, con una leggera enfasi sulla presenza vocale che rende i dialoghi nei film e i podcast particolarmente intelligibili. Le voci femminili risultano naturali e prive di sibilanti fastidiose, mentre gli strumenti acustici come chitarre e pianoforti mantengono il loro timbro caratteristico. Gli alti sono cristallini ma mai faticanti, con un’estensione che, pur non raggiungendo i livelli di auricolari con driver dedicati, risulta più che soddisfacente.

La scena sonora è più ampia di quanto mi aspettassi da driver singoli. Non siamo ai livelli di sistemi multi-driver, ma la separazione strumentale è buona e il posizionamento degli elementi nel mix risulta credibile. Con registrazioni ben masterizzate come “Hotel California” degli Eagles in versione live, riesco a distinguere chiaramente la posizione dei vari strumenti sul palco virtuale.

Confrontando direttamente AAC e SBC sul mio OPPO Find X5 Pro, le differenze sono percepibili ma non drammatiche. Con AAC, utilizzando Apple Music in qualità lossless, noto una maggiore definizione nei dettagli più fini e una compressione dinamica meno evidente. Il codec SBC, seppur più limitato, mantiene comunque una qualità più che dignitosa per l’ascolto casual. L’assenza di LHDC si fa sentire solo nel confronto diretto con auricolari di fascia superiore e per gli audiofili più esigenti.

Microfoni e chiamate Clearvoice 3.0

Il sistema di microfoni degli Enco Buds3 Pro rappresenta una piacevole sorpresa. Pur non disponendo dei sei microfoni indicati nelle specifiche preliminari, la configurazione presente (doppio microfono per auricolare) combinata con l’algoritmo AI di riduzione del rumore garantisce prestazioni eccellenti nelle chiamate.

Durante le conversazioni telefoniche in ambienti silenziosi, la qualità vocale trasmessa è cristallina. I miei interlocutori hanno spesso commentato la naturalezza della voce, paragonandola a quella di una chiamata effettuata direttamente con il telefono. Il merito va alla tecnologia di riduzione del rumore che filtra efficacemente i suoni ambientali mantenendo intatte le frequenze vocali.

Le chiamate in strada rappresentano il vero banco di prova per qualsiasi sistema di microfoni. Durante i test nel traffico milanese, con clacson e motori in sottofondo, la tecnologia AI ha dimostrato la sua efficacia. Il rumore di fondo viene attenuato significativamente senza introdurre quella fastidiosa sensazione “robotica” tipica di sistemi di noise cancelling troppo aggressivi. La voce rimane comprensibile anche in condizioni critiche.

Il vero punto di forza è la riduzione del rumore del vento. OPPO ha ottimizzato il posizionamento dei microfoni per minimizzare le turbolenze, e i risultati sono evidenti. Durante le chiamate in bicicletta o nelle giornate ventose, la differenza rispetto ad altri auricolari della stessa fascia di prezzo è marcata. Non siamo ai livelli di sistemi con microfoni bone conduction, ma per il prezzo richiesto le prestazioni sono eccellenti.

Nelle videoconferenze con Teams e Zoom, gli Enco Buds3 Pro si sono comportati egregiamente. La latenza ridotta del Bluetooth 5.4 garantisce sincronizzazione labiale perfetta, mentre la qualità audio bidirezionale permette conversazioni fluide senza ritardi percepibili. Un dettaglio che ho apprezzato è l’assenza di feedback o eco, anche utilizzando gli auricolari a volume elevato.

Latency e gaming mode

La modalità gaming degli Enco Buds3 Pro è una caratteristica che distingue questi auricolari da molti competitor nella stessa fascia di prezzo. Attivabile con un doppio tap sull’auricolare destro, riduce la latenza a soli 47ms quando utilizzata con dispositivi ColorOS, un valore che nella pratica si traduce in un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Con il mio OPPO Find X5 Pro, ho testato diversi titoli mobile particolarmente sensibili alla latenza. In PUBG Mobile, la sincronia tra spari e suono è praticamente perfetta, permettendomi di localizzare i nemici attraverso l’audio con precisione millimetrica. Call of Duty Mobile beneficia similmente della bassa latenza, con un’esperienza che non ha nulla da invidiare a cuffie gaming dedicate.

Su Nintendo Switch 2, pur non potendo sfruttare l’ottimizzazione ColorOS, la latenza rimane comunque contenuta. Nintendo dichiara circa 80-90ms in modalità gaming, un valore che ho trovato accurato durante i test. In giochi frenetici come Smash Bros Ultimate, non ho percepito ritardi fastidiosi, mentre in titoli più tranquilli come Animal Crossing la sincronia è impeccabile.

L’aspetto più interessante è come la modalità gaming non comprometta significativamente la qualità audio. Molti auricolari sacrificano la fedeltà sonora per ridurre la latenza, ma gli Enco Buds3 Pro mantengono un buon bilanciamento. I bassi rimangono presenti, le voci nei dialoghi sono chiare e gli effetti sonori mantengono definizione.

Per la visione di video su YouTube e Netflix, anche senza attivare la modalità gaming, la sincronizzazione è eccellente. Il Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile che minimizza i dropout audio, mentre i codec AAC/SBC gestiscono efficacemente lo streaming video. Durante le due settimane di test, non ho mai dovuto risincronizzare manualmente audio e video.

Un utilizzo inaspettato ma apprezzato è stato durante le sessioni di editing video sul MacBook Pro. La latenza ridotta permette di lavorare con precisione sui tagli e sulle transizioni, anche se per lavori professionali continuo a preferire cuffie over-ear cablate.

Autonomia e ricarica

L’autonomia è senza dubbio uno dei punti di forza degli Enco Buds3 Pro. OPPO dichiara fino a 54 ore complessive con la custodia di ricarica, e i miei test confermano sostanzialmente questi valori. Con volume al 60% e codec AAC, ho ottenuto circa 11-12 ore di riproduzione continua con gli auricolari, che diventano 48-50 ore considerando i cicli di ricarica del case.

La custodia integra una batteria da 520mAh che permette circa 3,5 ricariche complete degli auricolari. Un ciclo di ricarica completo degli earbuds richiede circa 60 minuti, mentre la custodia si ricarica completamente in 120 minuti tramite la porta USB-C. La ricarica rapida è particolarmente efficace: 10 minuti nella custodia garantiscono circa 4 ore di ascolto, perfetto per quelle situazioni in cui si è dimenticato di ricaricare.

Purtroppo, nonostante le specifiche preliminari menzionassero la ricarica wireless Qi, il modello in commercio supporta solo la ricarica cablata. Non è una mancanza critica considerando il prezzo, ma sarebbe stata una chicca apprezzata. La porta USB-C è comunque universale e permette di utilizzare lo stesso cavo dello smartphone.

La tecnologia Hyper Durable Battery certificata TÜV Rheinland promette il mantenimento dell’80% della capacità originale dopo 1000 cicli di ricarica. Ovviamente non ho potuto verificare questa affermazione nel periodo di test, ma la tecnologia di gestione della batteria sembra solida. L’app mostra informazioni dettagliate sullo stato di salute della batteria e fornisce suggerimenti per ottimizzarne la durata.

Un dettaglio che ho apprezzato è l’indicatore LED sulla custodia: bianco fisso durante la ricarica, spento a ricarica completata. Semplice ma efficace. L’app fornisce notifiche push quando la batteria scende sotto il 20%, evitando spiacevoli sorprese durante l’utilizzo.

Robustezza, sport e impermeabilità

La certificazione IP55 degli auricolari (IPX4 per la custodia) li rende adatti all’utilizzo sportivo, cosa che ho potuto verificare durante tre intense sessioni in palestra. Il design ergonomico garantisce stabilità eccellente anche durante esercizi ad alto impatto come burpees e jumping jacks. Non ho mai dovuto riposizionarli, nemmeno durante la corsa sul tapis roulant.

La resistenza al sudore è stata messa alla prova durante una sessione di spinning particolarmente intensa. Dopo 45 minuti di allenamento ad alta intensità, gli auricolari erano comprensibilmente bagnati ma hanno continuato a funzionare perfettamente. Una volta asciugati con un panno, non mostravano segni di infiltrazioni o malfunzionamenti.

Il peso ridotto di 4,3 grammi per auricolare si fa apprezzare durante gli allenamenti prolungati. Dopo un’ora di corsa, non avverto fastidio o pressione eccessiva nel canale uditivo, merito anche dei gommini in silicone morbida che si adattano perfettamente. La varietà di taglie incluse (S, M, L) permette di trovare il fit ideale per ogni tipo di orecchio.

Durante una corsa sotto la pioggia leggera, gli Enco Buds3 Pro hanno dimostrato i limiti della certificazione IP55. Mentre gli auricolari hanno resistito senza problemi agli spruzzi d’acqua, ho preferito tenere la custodia in una tasca impermeabile, considerando la sua protezione IPX4 inferiore. Per sport acquatici o nuoto, questi auricolari non sono ovviamente indicati.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la stabilità della connessione Bluetooth durante l’attività fisica. Molti auricolari economici soffrono di dropout quando il corpo si frappone tra telefono e ricevitore, ma gli Enco Buds3 Pro mantengono una connessione solida anche con il telefono nella tasca posteriore dei pantaloncini.

La ventilazione del design permette di evitare l’effetto “pressione” tipico di alcuni auricolari completamente sigillati, rendendo l’esperienza sportiva più confortevole. Tuttavia, questo compromette leggermente l’isolamento passivo, un trade-off accettabile per l’uso fitness.

Integrazione ecosistema Oppo e firmware

Utilizzando gli Enco Buds3 Pro con il mio OPPO Find X5 Pro, ho potuto apprezzare i vantaggi dell’integrazione ecosistema. Il popup di connessione in stile ColorOS non solo mostra il livello di batteria con precisione percentuale, ma permette anche di accedere rapidamente alle impostazioni degli auricolari senza aprire l’app dedicata.

Le animazioni di connessione e disconnessione sono fluide e piacevoli, piccoli dettagli che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. La possibilità di localizzare gli auricolari tramite la funzione “Trova dispositivo” di ColorOS si è rivelata utile in più di un’occasione, emettendo un suono acuto che li rende facilmente individuabili.

Durante il periodo di test è stato rilasciato l’aggiornamento firmware v1.1.3 che ha portato miglioramenti tangibili. La stabilità della connessione multipoint è migliorata sensibilmente, risolvendo occasionali disconnessioni quando si passava tra smartphone e laptop. Anche la risposta ai comandi touch è diventata più precisa, riducendo i falsi positivi durante l’aggiustamento degli auricolari nell’orecchio.

L’aggiornamento ha anche introdotto nuovi effetti sonori di sistema e ottimizzazioni per l’algoritmo di riduzione del rumore durante le chiamate. Il processo di update è semplice e avviene tramite l’app HeyMelody, con download e installazione che richiedono circa 5 minuti complessivi.

Un’integrazione che avrei apprezzato è il supporto all’audio spaziale, feature sempre più comune anche su dispositivi economici. OPPO ha confermato che sta valutando l’implementazione tramite futuri aggiornamenti firmware, ma al momento della recensione questa funzionalità non è disponibile.

La compatibilità con l’assistente vocale di OPPO (Breeno) è limitata ai mercati asiatici, ma Google Assistant funziona perfettamente con attivazione personalizzabile tramite gesture. La risposta è rapida e l’intelligibilità dei comandi vocali è eccellente grazie al sistema di microfoni ottimizzato.

Rapporto qualità/prezzo

A 39,99 € (prezzo attuale su Amazon), gli OPPO Enco Buds3 Pro rappresentano un valore eccezionale nel panorama degli auricolari true wireless. Per mettere questo prezzo in prospettiva, siamo nella fascia delle cuffiette “usa e getta” di marchi sconosciuti, eppure OPPO offre un prodotto con caratteristiche da fascia media.

Il driver da 12.4mm con magnete al neodimio N52 è una specifica che solitamente troviamo su prodotti dal costo doppio. La qualità sonora risultante giustificherebbe tranquillamente un prezzo di 70-80€, specialmente considerando la possibilità di personalizzazione tramite equalizzatore a 6 bande. L’autonomia di 54 ore totali è semplicemente best-in-class per questa fascia di prezzo.

Le mancanze rispetto alle specifiche premium sono l’assenza di ANC attivo e del codec LHDC 5.0. Tuttavia, includere queste feature avrebbe inevitabilmente alzato il prezzo di almeno 30-40€. OPPO ha fatto una scelta saggia concentrandosi sugli aspetti fondamentali: qualità audio, autonomia e affidabilità.

La certificazione IP55 aggiunge valore per chi cerca auricolari versatili utilizzabili anche durante l’attività sportiva. Considerando che molti competitor a questo prezzo offrono solo IPX4 o addirittura nessuna protezione, è un plus significativo. Anche la qualità delle chiamate, spesso trascurata in questa fascia, rappresenta un valore aggiunto importante per l’uso quotidiano.

Se confrontiamo con la concorrenza diretta, troviamo prodotti come Xiaomi Redmi Buds 4 Pro (49€ ma con ANC), Realme Buds Air 3 (39€ ma con autonomia inferiore) o SoundPEATS Air3 Deluxe (35€ ma con driver più piccoli). Gli Enco Buds3 Pro si posizionano perfettamente offrendo il miglior compromesso tra qualità audio e autonomia.

Pro e contro

Pro : Qualità audio eccellente con driver da 12.4mm e possibilità di personalizzazione tramite EQ a 6 bande

: Qualità audio eccellente con driver da 12.4mm e possibilità di personalizzazione tramite EQ a 6 bande Pro : Autonomia straordinaria di 54 ore totali che elimina l’ansia da ricarica

: Autonomia straordinaria di 54 ore totali che elimina l’ansia da ricarica Pro : Rapporto qualità/prezzo imbattibile a 39,99€ per feature da fascia superiore

: Rapporto qualità/prezzo imbattibile a 39,99€ per feature da fascia superiore Contro : Assenza di cancellazione attiva del rumore (solo passiva)

: Assenza di cancellazione attiva del rumore (solo passiva) Contro : Mancanza del codec LHDC 5.0, limitato ad AAC/SBC

: Mancanza del codec LHDC 5.0, limitato ad AAC/SBC Contro: Design anonimo che non si distingue dalla massa di TWS economici

Conclusione

Dopo due settimane di utilizzo intensivo, posso affermare che gli OPPO Enco Buds3 Pro ridefiniscono le aspettative per gli auricolari true wireless economici. Non sono perfetti – l’assenza di ANC e LHDC 5.0 si fa sentire – ma a 39,99€ offrono un pacchetto complessivo difficilmente eguagliabile. La qualità audio supera di gran lunga il prezzo richiesto, l’autonomia è da record e l’affidabilità costruttiva sorprende positivamente.

Il pubblico ideale? Chi cerca i suoi primi auricolari true wireless di qualità senza spendere una fortuna, sportivi occasionali che necessitano di resistenza a sudore e intemperie, pendolari che privilegiano l’autonomia rispetto all’ANC, o semplicemente chi vuole un paio di auricolari affidabili di riserva. Se siete audiofili esigenti o viaggiatori frequenti che necessitano di ANC potente, guardate altrove.

Il mio desiderio per una futura versione? L’implementazione dell’audio spaziale tramite aggiornamento firmware potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Ma anche così, gli OPPO Enco Buds3 Pro si guadagnano una raccomandazione piena. Sono la dimostrazione che nel 2025 non serve spendere cifre folli per avere auricolari wireless di qualità. Attualmente sono disponibili direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon.