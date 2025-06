Amazon regala 15€ di buono sconto: ecco come ottenerlo

Con l’avvicinarsi del tanto atteso Amazon Prime Day, il colosso dell’e-commerce lancia una promozione particolarmente interessante. Si tratta della possibilità di ottenere un buono da 15 euro. Tale vantaggio viene offerto a titolo gratuito agli utenti che desiderano testare per la prima volta Amazon Photos. La campagna promozionale è già attiva, ma bisogna affrettarsi. La scadenza è fissata per le ore 23:59 del 14 luglio 2025. È importante sottolineare che la promozione è destinata esclusivamente a chi non ha mai utilizzato prima d’ora il servizio. Inoltre, non sono inclusi gli utenti Prime che stanno sfruttando il periodo di prova gratuito. Né i clienti Amazon Prime Business.

Dettagli sulla nuova promo per Amazon Photo

Una volta caricate le immagini richieste, sarà la stessa azienda a confermare via email l’attivazione del buono. Il messaggio includerà anche tutte le istruzioni necessarie per utilizzare il credito. Quest’ultimo verrà accreditato entro quattro giorni lavorativi dal primo upload. La somma di 15 euro potrà essere impiegata esclusivamente sullo store di Amazon.it. E solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon.

Ci sono anche altre limitazioni. Il buono non è valido per articoli digitali, libri, buoni regalo, bevande alcoliche e prodotti per l’infanzia. Inoltre, per essere utilizzato, l’ordine deve raggiungere almeno i 30 euro. Inoltre, l’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro. Non è cumulabile con altre promozioni in corso relative agli stessi articoli. Ed è riservata agli utenti con indirizzo di fatturazione italiano e metodo di pagamento registrato in Italia. Infine, c’è tempo fino alle 23:59 del 18 luglio 2025 per spendere il buono ricevuto. Superato tale termine, il credito non sarà più valido.

Per partecipare, basta scaricare l’app Amazon Photos sul proprio dispositivo mobile e attivare il caricamento automatico delle immagini. Una semplice azione che, oltre a garantire una copia sicura delle proprie foto nel cloud, permette di ottenere un vantaggio concreto per il proprio shopping online.