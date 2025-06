Amazon Prime Day torna dall’8 all’11 luglio 2025: quattro giorni di shopping esclusivo

L’undicesima edizione di Amazon Prime Day si prepara a stupire con una novità importante. Di cosa si tratta? Per la prima volta durerà ben quattro giorni. L’iniziativa, riservata agli iscritti al servizio Prime, prenderà il via alle 00:01 dell’8 luglio e si concluderà alle 23:59 dell’11 luglio 2025. Un periodo più lungo, pensato per dare a tutti la possibilità di accedere a migliaia di offerte esclusive su prodotti di ogni categoria. Dalla tecnologia alla moda, dall’arredamento alla cura della persona.

Ogni giorno dell’evento sarà scandito da nuove offerte a tempo, lanciate dalla mezzanotte e suddivise per temi, brand e tendenze. In più, per chi non è ancora abbonato, sarà possibile accedere gratuitamente alla prova di Amazon Prime, ottenendo così anche tutti gli altri vantaggi del servizio. Tra questi: spedizioni rapide, PrimeVideo, Amazon Music, Audible, PrimeReading e tanto altro.

Amazon Prime Day Festival: musica, sport e tecnologia sulla costa salernitana

Già prima dell’evento, però, i clienti Prime potranno approfittare di sconti in anticipo. Dal 4 luglio, Amazon offrirà ribassi su dispositivi Echo, Fire TV Stick, Ring ed eero. AmazonMusic Unlimited sarà disponibile gratis per quattro mesi per i nuovi utenti, mentre AmazonFresh proporrà offerte fino al 30% e uno sconto complessivo di 30€ per i nuovi clienti. Anche il settore gaming sarà protagonista, con sei giochi gratuiti disponibili dal 17 giugno.

Per celebrare i 15 anni in Italia, Amazon ha organizzato un festival pubblico a ingresso libero. Dal 4 al 6 luglio, Marina di Eboli ospiterà il Prime Day Festival, un villaggio esperienziale allestito presso lo stabilimento Bagno 38. L’evento sarà aperto ogni giorno dalle 10:00 alle 18:00 e includerà aree tematiche dedicate a shopping, intrattenimento e servizi digitali. I partecipanti potranno esplorare le ultime innovazioni Amazon, come l’assistente AI Rufus, le funzionalità di Alexa, i sistemi di sicurezza Ring, la spesa con AmazonFresh e la moda di AmazonFashion.

Sabato 5 luglio, invece, alle ore 22:00 andrà in scena il momento clou del festival. Ovvero uno showcase gratuito di Serena Brancale. La cantautrice pugliese proporrà uno spettacolo originale, accompagnata dalla sua band e da un corpo di ballo. Per assistere allo spettacolo sarà necessaria una registrazione gratuita disponibile dal 25 giugno. Tra le attrazioni del villaggio non mancheranno poi tornei sportivi in spiaggia, giochi interattivi, un photo booth vista mare e uno spazio dedicato agli studenti con offerte speciali.