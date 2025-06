Starship, esplosione durante i test: fallisce il prototipo Ship 36

Il progetto Starship subisce una tragica battuta d’arresto. Il prototipo Ship 36, appartenente alla seconda generazione dei veicoli spaziali di SpaceX, è esploso violentemente durante un test statico a terra, prima ancora che i motori venissero accesi. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, presso il sito di prova Massey, una delle principali strutture operative dell’azienda. L’incidente non ha causato feriti. Però ha immediatamente riacceso dubbi sulla reale solidità del programma guidato da Elon Musk.

Starship tra ambizioni e ostacoli: il programma SpaceX sotto pressione

L’evento si è verificato circa mezz’ora dopo l’inizio delle operazioni di caricamento del propellente. Una procedura standard, parte della sequenza necessaria per testare i motori del razzo in sicurezza, con il veicolo ben ancorato al suolo. Ma qualcosa è andato storto. Un lampo improvviso, poi fiamme e fumo visibili per chilometri, hanno interrotto bruscamente l’esperimento. I vigili del fuoco di Brownsville sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre SpaceX ha comunicato l’accaduto parlando di “un’anomalia maggiore”. La società ha confermato che non vi era alcun rischio per il personale o per le comunità circostanti.

Ship 36 doveva essere protagonista del decimo volo del programma Starship. Una missione simbolica, che avrebbe dovuto segnare un passo avanti nella corsa verso i voli orbitali frequenti. Ma questo obiettivo sembra ora più lontano. Anche i test precedenti, i voli sette, otto e nove, si sono conclusi con la perdita dei veicoli. La seconda versione del razzo, la cosiddetta Starship V2, era stata progettata per essere più efficiente e capiente, eppure non ha retto alle aspettative.

Nel frattempo, Elon Musk e il team SpaceX stanno già lavorando sulla prossima generazione, la V3, pensata per garantire una cadenza settimanale dei lanci entro il 2026. Ogni incidente però rappresenterà un ritardo, a causa di nuovi controlli e ulteriori revisioni. Starship resta il cuore del sogno interplanetario di Musk, ma ogni esplosione ricorda quanto questo sogno sia ancora fragile.