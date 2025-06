Iliad, ufficiale il prefisso 352: gli utenti possono personalizzare il loro numero

Chi attiva una nuova SIM iliad ha da oggi una possibilità in più per personalizzare il proprio numero di telefono. Il gestore ha iniziato a utilizzare anche il prefisso 352, partendo dalla decade 0, per le numerazioni scelte direttamente dai clienti. Si tratta della prima volta che questo prefisso entra effettivamente in uso, sebbene fosse stato assegnato già nel 2020 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il servizio che permette di scegliere le ultime sei cifre del proprio numero è gratuito ed è disponibile non solo online, ma anche presso gli iliad Store, i Corner e le Simbox. Le prime quattro cifre, ovvero il prefisso e la decade, rimangono fisse: in questo caso si parte da 3520, che rappresenta la nuova combinazione attiva per le personalizzazioni.

Un’alternativa al classico 351

Finora, tutte le nuove numerazioni iliad partivano dal prefisso 351, con diverse decadi già impiegate negli ultimi anni: dalle iniziali 8 e 9 nel 2017, si è passati a 5, 6 e 7 nel 2018, fino ad arrivare alle più recenti 3 e 4. Ora, con l’arrivo del 352, iliad amplia la disponibilità di combinazioni, offrendo così maggiore varietà a chi desidera un numero più riconoscibile o facile da ricordare.

La disponibilità del prefisso 352 riguarda principalmente chi sceglie il numero in fase di attivazione. Per chi invece opta per un’assegnazione casuale, il 351 resta ancora oggi il più comune, anche se sono già state segnalate alcune attivazioni con 3520, segno che la transizione è già in corso.

Come funziona la scelta del numero

Durante la procedura di attivazione con personalizzazione del numero, viene proposto un numero con prefisso e decade già impostati (ora anche con 3520), mentre il cliente può inserire manualmente le ultime sei cifre. In caso di assegnazione automatica, invece, iliad propone una sola combinazione e non è più possibile sceglierne tra più alternative. Resta comunque la possibilità di aggiornare la pagina per ottenere una nuova proposta, finché non si trova quella desiderata.