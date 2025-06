BMW M3 elettrica: il Nürburgring assiste alla nascita di una nuova icona

La nuova BMW M3 elettrica ha scelto uno dei circuiti più leggendari al mondo, il Nürburgring, per mostrarsi in azione. In un video pubblicato da CarSpyMedia, la futura sportiva della famosa casa automobilistica si muove tra le curve dell’“Inferno Verde” con una sicurezza sorprendente. L’assenza del classico ruggito del motore termico rende tutto più surreale. Ma ciò che colpisce non è il suono, ma la velocità con cui la vettura percorre l’asfalto. Il prototipo affronta la pista con agilità e precisione, lasciando intravedere un potenziale già elevato, nonostante non sia ancora nella sua versione definitiva.

BMW M3: potenza ridotta, ma il DNA è chiaramente M

Anche su strada aperta, dove il video mostra brevi sequenze, l’auto si comporta da vera M. Il design è ancora celato da un fitto camuffamento, ma alcuni elementi saltano subito all’occhio. I parafanghi allargati e i paraurti scolpiti fanno pensare a una sportiva piuttosto robusta. La linea, ispirata a modelli del passato come la BMW 2002, si fonde con uno stile più recente della Neue Klasse. I gruppi ottici anteriori, sottili e affilati, insieme a un doppio rene meno invadente rispetto al modello G80, segnalano una rottura con il passato.

BMW mantiene ancora riserbo sui dati tecnici, ma i numeri attesi fanno già sognare. La nuova M3 elettrica potrebbe superare facilmente i 600 cavalli. Alcune versioni, secondo fonti interne, potrebbero spingersi persino oltre i 700. Questi dati non sono ancora ufficiali, ma riflettono la direzione verso cui punta BMW. Ovvero unire la spinta dell’elettrico alla tradizione sportiva della linea M.

La presentazione ufficiale è prevista tra il 2026 e il 2027. Prima, nel 2025, arriverà la nuova Serie 3 elettrica, sulla cui base nascerà la versione M. Fino ad allora, il prototipo continuerà a percorrere chilometri e affinare le sue qualità, nel silenzio tipico dell’elettrico ma con il carattere di una vera sportiva.