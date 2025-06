Whatsapp: se vi arriva questo messaggio il vostro conto rischia grosso

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza senza alcun dubbio WhatsApp costantemente per restare connesso e in contatto con i propri effetti, l’applicazione di saggistiche istantanee infatti rappresenta una vera e propria certezza per tutti gli utenti dal momento che mette a disposizione ottime funzionalità per poter scambiare i messaggi con tutti i nostri contatti, tutto ciò con contribuito a rendere WhatsApp l’applicazione di messaggistica più utilizzata, dettaglio che rappresenta un punto glorioso per la piattaforma ma allo stesso tempo un punto problematico dal momento che tale dettaglio è stato notato anche dai truffatori.

I truffatori infatti hanno capito che WhatsApp è la chiave di accesso a moltissimi utenti in più rispetto ai mezzi di comunicazione standard, ciò di conseguenza aumenta in modo diretto le probabilità di successo per i tentativi di truffa che circolano online, non a caso i truffatori ora utilizzano WhatsApp, l’obiettivo rimane sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili per poi sfruttarle a proprio vantaggio recando un danno all’utente spesso irreparabile, il fenomeno purtroppo è esploso anche qui in Italia e colpisce senza scrupolo chiunque, con un rischio particolarmente elevato per la fascia della popolazione più vulnerabile rappresentata da coloro che non hanno tanta esperienza e non sanno riconoscere al volo una truffa.

La truffa che sta colpendo l’Italia

La nuova truffa che sta colpendo gli italiani ribadisce perfettamente quanto descritto sopra, i truffatori esordiscono con un messaggio fingendosi la banca della vittima e avvisando quest’ultima della necessità di recapitare una comunicazione alquanto urgente, tale urgenza tenderà a far abbassare la guardia la vittima che inizierà a seguire le istruzioni dei truffatori, accettando di avviare una video chiamata a e poi di attivare la condivisione schermo, una volta ottenuto tutto ciò i truffatori convinceranno il malcapitato ad effettuare il login presso la propria pagina Internet banking, ciò gli consentirà di prelevare le credenziali di accesso per utilizzarle proprio piacimento.