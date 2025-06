Amazon fa crollare il prezzo di POCO X7 Pro: sconto di 100 euro

Una promozione assolutamente da urlo su Amazon per tutti coloro che vogliono acquistare il Poco X7 Pro ad un prezzo molto più conveniente di quanto avrebbero mai pensato, infatti è prevista una riduzione effettiva di 100 euro sul valore originario di listino su Amazon.

Uno dei modelli maggiormente richiesti dell’ultimo periodo, uno smartphone capace di raccogliere al proprio interno il meglio del meglio, mettendo a disposizione del consumatore specifiche di alto livello, in confronto alla fascia di prezzo: il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, un AMOLED con 446 ppi ed un refresh rate a 120Hz. Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, affiancato dalla GPU Mali-G720 MC7, che viene completata dalla presenza di 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Amazon: i prezzi sono crollati sul Poco X7 Pro

Prezzo davvero in caduta libera per l’acquisto di Poco X7 Pro, difatti lo smartphone non costa più i 399 euro previsti in origine di listino, ma il consumatore può approfittare di una forte riduzione di 100 euro, così da riuscire ad investire solamente 299,90 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo subito premendo questo link.

Lo smartphone è chiaramente caratterizzato da alcune specifiche tecniche che possono spaesare l’utente che si aspetta un dispositivo generalmente economico, poiché comunque offre una buonissima resa fotografica, data la presenza nella parte posteriore di due sensori: un principale da 50 megapixel, ed anche un ultragrandangolare da 8 megapixel. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, ecco arrivare una fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura F2.2. La batteria è da 6000 mAh, la nuovissima in silicio e carbonio con una autonomia assolutamente da invidia.