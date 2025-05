Tesla Model Y Performance: il ritorno del modello è vicino

La Tesla Model Y Performance sta per tornare e non intende passare inosservata. Dopo il lancio della rinnovata gamma “Juniper”, in molti si chiedevano che fine avesse fatto la versione più spinta del SUV elettrico americano. Adesso qualcosa si muove davvero. Un prototipo camuffato è stato intercettato in pista al Nürburgring e gli indizi sembrano inequivocabili. Pare infatti si tratti della futura Tesla Performance. Una presenza minacciosa, coperta da pellicole ma pronta a mostrare i muscoli. Lo sguardo si posa subito su un assetto ribassato e su cerchi maggiorati che strizzano l’occhio agli Arachnid visti sulla Model S Plaid. Gli pneumatici Pirelli P Zero completano il tutto donando al modello un aspetto ancora più potente.

Design sportivo e dettagli affilati: più grinta per la carrozzeria nella nuova Tesla

Il prototipo della Tesla mantiene i paraurti anteriori e posteriori della versione standard, ma qualcosa potrebbe cambiare. Un nuovo spoiler posteriore, più grande e scolpito, lascia immaginare un’evoluzione estetica più grintosa. I cerchi da 21 pollici, visivamente più aggressivi, lasciano intravedere pinze freno rosse che non lasciano dubbi sulle intenzioni. Si intravedono sedili sportivi all’interno, segno che l’esperienza di guida punterà su coinvolgimento e tenuta. Il pacchetto sembra pronto a sprigionare adrenalina sulla strada e ad esaltare chiunque lo scelga. Sarà una semplice variante? Probabilmente no.

A bordo, l’attesa è tutta per il doppio motore elettrico e la trazione integrale. Le prestazioni supereranno l’attuale Tesla Model Y Dual Motor, che con l’“Acceleration Boost” copre lo 0-100 km/h in 4,3 secondi. Si prevede un tempo ancora più basso, da brividi. Le sospensioni rielaborate e un telaio ottimizzato dovrebbero offrire una risposta più precisa in curva. La combinazione tra velocità e controllo promette un SUV Tesla capace di dominare la strada. A quanto pare, il debutto è fissato entro la fine del 2025, anche se una data ufficiale manca. Il prezzo non è ancora stato ufficializzato, ma sarà inevitabilmente superiore ai 52.990 euro della versione AWD.