Il design del Galaxy Watch 8 sarà simile al modello Ultra 7

Samsung ha scelto di ispirarsi al design esclusivo del Galaxy Watch Ultra 7 per l’intera linea Galaxy Watch 8, segnando così un’importante evoluzione estetica. Secondo le anticipazioni di AndroidHeadlines.com, tutti i tre modelli della nuova serie adotteranno la forma “squircle”, una via di mezzo tra quadrato e cerchio che l’anno scorso era stata riservata solo al modello Ultra. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo verso un’estetica più solida e resistente, pensata per attirare soprattutto gli utenti che praticano sport e attività all’aperto.

Galaxy Watch 8: equilibrio tra estetica robusta e funzionalità

I rendering mostrano che il Galaxy Watch 8 Classic avrà molte somiglianze con la versione Ultra 2025, con la lunetta girevole più spessa e le tacche distintive, confermando così una delle caratteristiche più amate dagli appassionati. Una novità interessante è l’introduzione del pulsante Quick, già presente sull’Ultra, che migliorerà l’accesso rapido alle funzioni più usate. Il design squircle sarà meno pronunciato sui modelli base, ma sarà comunque una costante nella gamma. Samsung dovrebbe offrire i suoi smartwatch in due dimensioni: 40 e 44 millimetri, seguendo la tradizione degli anni precedenti.

L’anno scorso Samsung ha presentato il design squircle come una soluzione mirata a garantire maggiore durabilità e solidità ai suoi dispositivi indossabili. Questa linea è particolarmente adatta a chi cerca uno smartwatch resistente, ad esempio escursionisti o sportivi. Tuttavia, il Galaxy Watch 8 non è progettato come un dispositivo rugged, quindi resta da vedere come Samsung concilierà questa estetica più robusta con la natura più versatile del prodotto.

Per quanto riguarda il modello Ultra 2025, le modifiche estetiche saranno contenute, con particolare attenzione ai colori. Il blu sarà probabilmente la tonalità principale della nuova edizione, seguendo una tendenza già vista in altri dispositivi Samsung lanciati nel 2025. L’intera nuova serie Galaxy Watch 8 dovrebbe essere presentata entro il prossimo mese, durante un evento Unpacked dedicato, ancora non ufficialmente annunciato. Il lancio commerciale dovrebbe seguire entro due settimane dall’evento, offrendo una linea di smartwatch rinnovata e più coerente nel design.