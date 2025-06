Redmi K Pad, ultimi rumors prima del debutto

Il produttore sotto brand di Xiaomi si appresta a portare in veste ufficiale un nuovo prodotto piuttosto interessante. Ci stiamo riferendo a Redmi K Pad, ovvero il primo tablet dalle dimensioni compatte dell’azienda. Quest’ultimo non dovrebbe tardare ad arrivare in veste ufficiale sul mercato. Nel frattempo, il leaker Bald Panda ha rivelato alcune delle sue future caratteristiche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi K Pad, emergono nuovi dettagli sul prossimo tablet compatto di Redmi

In questi ultimi giorni sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo tablet di punta del produttore tech Redmi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi K Pad. Quest’ultimo sarà il prossimo tablet compatto dell’azienda e sarà annunciato ufficialmente a breve per il mercato cinese. A rivelare queste nuove informazioni è stato il leaker Bald Panda.

Secondo quanto riportato, il nuovo tablet dell’azienda sarà piuttosto compatto. Il.suo display dovrebbe avere infatti una diagonale pari a soli 8.8 pollici. Sembra che si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD e con una elevata risoluzione pari a 3K, ovvero 2880 x 1080 pixel. Il formato factor scelto dall’azienda dovrebbe essere 16:10. A stupire sembra che ci sarà inoltre una frequenza di aggiornamento esagerata pari ad addirittura 165Hz.

Le piccole dimensioni si riflettono anche sul peso, che dovrebbe essere di soli 326 grammi. Lo spessore dovrebbe essere inoltre di soli 6.4 mm. Nonostante questo, il tablet dell’azienda dovrebbe contare sulla presenza di una batteria piuttosto capiente. Si parla infatti di 7500 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 67W. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sembra che troveremo sotto al cofano un processore di casa MediaTek. Si tratterebbe del soc MediaTek Dimensity 9400+.

In queste ore sono anche emersi alcuni rumors riguardanti il presunto prezzo di vendita. Secondo quanto riportato, il nuovo Redmi K Pad sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 485 euro al cambio attuale.