Citroen C3 Van: il piccolo gigante torna per conquistare tutti

La Citroen C3 Van torna sulle strade italiane con una veste aggiornata. Il debutto silenzioso nei listini aveva anticipato un ritorno atteso che adesso è realtà. Le prime immatricolazioni sono partite a maggio, in versione benzina e 100% elettrica. La generazione precedente aveva già convinto, ora si punta a superare ogni aspettativa. Solo due posti, zero distrazioni, tutta la capacità di carico possibile: ben 1.220 litri grazie all’assenza della seconda fila di sedili. Il tutto è studiato per il lavoro chi si sposta per lavoro nel quotidiano. Non ci sono dettagli superflui, ogni piccolo dettaglio è funzionale ed altamente funzionale. Il modello Citroen presenta poi griglia posteriore, pianale rinforzato, barre nere lucide e tetto in tinta carrozzeria.

Prestazioni intelligenti, con o senza cavo

La Citroen C3 Van benzina monta un 1.2 PureTech turbo da 100 cavalli, gestito da un cambio manuale a sei marce. In alternativa, la e-C3 Van spinge con un motore elettrico da 83 kW (pari a 113 CV), pensato per chi cerca silenzio e risparmio. In entrambi i casi, la portata utile supera i 300 kg. Confermate le sospensioni Citroën Advanced Comfort, garanzia di guida morbida anche con carico pieno. A bordo, spicca il Citroën Head-Up Display, che proietta le informazioni essenziali direttamente nel campo visivo del conducente. Presente anche il climatizzatore manuale, per un ambiente sempre sotto controllo. La Citroen C3 Van diventa così una risorsa per chi vive l’asfalto ogni giorno, al pari di modelli affermati come Berlingo, Jumpy o Jumper, tutti già disponibili in versione elettrica.

Prezzo basso ma alto valore per una Citroen super versatile

Quanto vale tanta sostanza? La versione a benzina parte da 14.098 euro + IVA, un investimento contenuto per entrare nel mondo dei veicoli professionali. La variante elettrica, la e-C3 Van, sale a 21.394 euro + IVA, offrendo autonomia e risparmio nei costi di esercizio. Un prezzo che diventa interessante pensando agli incentivi e ai vantaggi alla guida nei centri urbani.

Spazio, tecnologia, comfort e consumi contenuti, aspetto più importante. Cosa serve di più per affrontare ogni giornata di lavoro? Con la nuova C3 Van, Citroen rilancia la sua proposta più compatta nel mondo dei veicoli commerciali.