Redmi Pad 2 è ufficiale specifiche e prezzi

Dopo quasi tre anni, il produttore tech Xiaomi ha aggiornato la sua line up di tablet di fascia medio-bassa. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet Redmi Pad 2. Quest’ultimo viene proposto in due diverse colorazioni e vieni proposto ad un prezzo tutto sommato contenuto. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo tablet Redmi Pad 2

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato tech il suo nuovo tablet. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Redmi Pad 2, successore del modello presentato ormai quasi tre anni fa, ovvero lo scorso Redmi Pad. Rispetto a quest’ultimo, il nuovo modello presenta ovviamente diversi miglioramenti. Tra questi, il display è stato notevolmente migliorato.

Questa volta abbiamo infatti un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11 pollici con una risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel e questa volta è presente anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Anche la luminosità massima risulta ancora più elevata dato che arriva fino a 600 nits. A cambiare sono poi le prestazioni offerte.

Il nuovo tablet dell’azienda è infatti alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Helio G100 Ultra, una versione per così dire potenziata del soc MediaTek Helio G99 che era invece presente sul precedente modello. In accoppiata sono poi presenti diversi tagli di memoria. Questi comprendono fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno. Quest’ultimo sarà comunque ulteriormente espandibile tramite scheda microSD fino ad addirittura 2 TB. L’autonomia è poi affidata ad una grande batteria con una capienza pari a 9000 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Redmi Pad 2 sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Graphite Gray, Mint Green e Lavender Purple ad un prezzo iniziale di circa 200 euro al cambio attuale.