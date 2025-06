POCO

Il design del POCO F7 non è più un mistero. A pochi giorni dal possibile debutto ufficiale, nuove immagini trapelate online mostrano quello che dovrebbe essere l’aspetto finale dello smartphone, confermando l’estetica già anticipata da precedenti leak. Il dispositivo sembra voler consolidare l’identità del brand con un mix di scelte stilistiche decise e dettagli tecnici pensati per gli utenti più esigenti.

Il prossimo flagship POCO si mostra in anteprima con cornici sottili, back cover riflettente e modulo fotografico prominente

La parte frontale del POCO F7 presenta un display piatto con cornici estremamente sottili, interrotte solo da un piccolo foro centrale per la fotocamera frontale. Questa configurazione è ormai lo standard per molti top di gamma, e contribuisce a massimizzare lo spazio a disposizione per i contenuti multimediali e la produttività. Il bordo laterale, visibile nelle immagini, risulta piatto e in alluminio, soluzione già adottata da molti altri produttori per aumentare la sensazione di robustezza e migliorare l’impugnatura.

Il retro dello smartphone rivela una scocca lucida e riflettente, caratterizzata da un effetto specchio che richiama i modelli più recenti del marchio. Il modulo fotografico sporge visibilmente e ospita tre sensori, affiancati da un flash LED. L’intero comparto è racchiuso in un’isola nera che crea un forte contrasto con la superficie del retro, contribuendo a definire l’estetica del dispositivo. La scritta “POCO” compare in verticale accanto al modulo, mantenendo la consueta impronta visiva del marchio.

Dal punto di vista tecnico, il POCO F7 dovrebbe condividere molte delle sue caratteristiche con il Redmi Turbo 3, già disponibile in Cina. Secondo le indiscrezioni, sarà equipaggiato con chipset Snapdragon 8s Gen 3, display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 90 W.

Anche il comparto fotografico potrebbe essere lo stesso: sensore principale da 50 MP con OIS e fotocamera frontale da 20 MP, pensati per garantire buone prestazioni sia di giorno sia in condizioni di scarsa luminosità.

Nonostante l’assenza di una data ufficiale, l’emergere di immagini dettagliate e indiscrezioni tecniche sempre più precise fa ipotizzare che il lancio del POCO F7 possa avvenire nelle prossime settimane. L’evento di presentazione dovrebbe rivelare anche il prezzo ufficiale per il mercato globale, oltre a eventuali varianti dedicate ad altri paesi.

Con questo nuovo modello, POCO sembra puntare a rafforzare la propria presenza nella fascia medio-alta del mercato, proponendo uno smartphone che unisce design curato e prestazioni elevate, mantenendo la filosofia di accessibilità che caratterizza il brand.