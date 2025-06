Poco F7, nuovi teaser rivelano alcune specifiche

A breve il produttore tech Poco annuncerà in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone. Ci stiamo riferendo al prossimo Poco F7, del quale sono già emerse alcune informazioni in queste ultime settimane. In queste ultime ore, però, sono state ulteriormente confermate alcune delle sue future specifiche tecniche grazie a delle immagini teaser ufficiali pubblicate sullo store Flipkart. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Poco F7 in arrivo, ecco nuove conferme sulle specifiche grazie ai teaser

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi teaser ufficiali che ci hanno confermato alcune delle future specifiche tecniche del prossimo smartphone a marchio Poco. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Poco F7, il quale è stato per l’appunto avvistato in rete sullo store Flipkart. Secondo quanto è emerso, il prossimo device dell’azienda sarà il primo smartphone dell’India ad avere la batteria più capiente.

Si tratta infatti di una batteria con una capienza pari a ben 7550 mah. Quest’ultima potrà inoltre godere del supporto alla ricarica rapida da 90W e del supporto alla ricarica inversa da 22.5W. Questo permetterà all’occorrenza di utilizzare questo smartphone come un power bank per ricaricare altri dispositivi. Questo è è che ci hanno rivelato i nuovi teaser pubblicati sullo store Flipkart. Tuttavia, precedenti indiscrezioni ci hanno rivelato che questo smartphone sarà una versione re-branded di Redmi Turbo 4 Pro.

Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci più o meno le stesse caratteristiche tecniche. Nel frattempo, ricordiamo qui di seguito alcune delle caratteristiche del device di Redmi.