OnePlus

OnePlus si prepara a rinnovare la propria offerta audio con l’arrivo dei Bullets Wireless Z3, una nuova generazione di auricolari Bluetooth dal prezzo accessibile. Il lancio è previsto per luglio 2025, inizialmente in India. I nuovi auricolari mantengono il classico design con archetto da collo, in controtendenza rispetto alla diffusione degli auricolari true wireless.

OnePlus è pronta a lanciare un nuovo modello di auricolari Bluetooth con design a collare e prezzo contenuto

I Bullets Wireless Z3 conservano il formato già apprezzato dai modelli precedenti: un design con cavo da collo pensato per garantire stabilità, leggerezza e comfort durante l’uso quotidiano o sportivo. Questa configurazione, ormai meno comune, continua però a trovare consensi tra chi cerca autonomia elevata e semplicità d’uso.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello sarà commercializzato in India a circa 2.000 rupie, equivalenti a 22 euro, confermando l’intenzione di OnePlus di coprire anche la fascia bassa del mercato audio. Non è chiaro al momento se il dispositivo verrà distribuito anche in Europa.

Con un prezzo così contenuto, le specifiche tecniche saranno presumibilmente in linea con la precedente generazione, offrendo una buona autonomia, connettività stabile e qualità sonora sufficiente per l’ascolto quotidiano.

I Bullets Wireless Z3 non integreranno con ogni probabilità la cancellazione attiva del rumore (ANC), funzione assente anche nei predecessori. Il focus resterà su prestazioni audio essenziali e su un utilizzo versatile. Il formato con cavo da collo permetterà di contenere i consumi energetici, a favore di una maggiore durata della batteria. Resta da confermare la presenza di ricarica rapida via USB-C, già presente nei Bullets Z2, e l’eventuale aggiornamento del Bluetooth a versioni più recenti.

In un panorama dominato dagli auricolari true wireless, OnePlus continua a proporre modelli con design a collare, mantenendo un posizionamento preciso: offrire una soluzione economica, con buona autonomia e praticità. I Bullets Wireless Z3 si rivolgono a chi cerca un dispositivo affidabile, leggero e funzionale senza dover affrontare una spesa elevata. Informazioni ufficiali su disponibilità globale, specifiche complete e varianti di colore saranno diffuse probabilmente nelle prossime settimane, in vista dell’annuncio ufficiale.