Gli iPhone XS sono vintage?

Apple ha recentemente aggiornato la sua lista dei prodotti vintage. In particolare, Cupertino ha incluso un nuovo dispositivo che ha fatto la storia dell’azienda: l’iPhone XS. Tale modello si aggiunge all’iPhone XS Max, già presente nell’elenco da novembre scorso. Lanciato ufficialmente a settembre 2018, l’iPhone XS ha portato diversi miglioramenti soprattutto sul fronte hardware. Ciò grazie al chip A12 Bionic e a piccoli interventi sull’apparato fotografico. Uscito di scena un anno dopo la sua introduzione, è comunque rimasto disponibile più a lungo nei canali di vendita grazie ad alcuni rivenditori che ne hanno prolungato la vendita.

Apple: ora gli iPhone XS sono nella lista dei dispositivi vintage

Con l’ingresso nella categoria, tali smartphone si avvicinano alla fine del suo ciclo di supporto ufficiale. Secondo le attuali politiche di Apple, un prodotto viene considerato vintage quando sono trascorsi più di cinque anni, ma meno di sette, dalla sua ultima disponibilità commerciale. In tale periodo, Cupertino offre ancora assistenza e possibilità di riparazione attraverso i centri autorizzati, ma con riserve. I pezzi di ricambio non sono più garantiti, e la disponibilità può variare. Superato il settimo anno, il dispositivo viene invece classificato come obsoleto. A quel punto, Apple interrompe definitivamente il supporto tecnico e la fornitura dei componenti.

Nel frattempo, sul sito ufficiale Cupertino si sono registrati altri due aggiornamenti. L’iPad di quinta generazione ha superato la soglia dei sette anni dalla sua uscita dal mercato, ed è passato dallo stato di vintage a quello di obsoleto. Tale cambiamento segna la fine definitiva dell’assistenza ufficiale da parte dell’azienda per tale modello. Inoltre, Apple ha inserito una nota aggiuntiva per chi possiede un Mac mini del 2018, dispositivo entrato da alcuni mesi nella categoria vintage. Qui viene suggerito di contattare un centro di assistenza autorizzato per verificare se l’intervento tecnico sia ancora possibile. Tali movimenti nella classificazione dei dispositivi sono un promemoria costante del ciclo di vita limitato dei prodotti Apple.