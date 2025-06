OnePlus Summer Launch: cinque nuovi dispositivi in arrivo

OnePlus ha annunciato ufficialmente il suo atteso evento estivo in programma per l’8 luglio dell’anno corrente. Si tratta di un’occasione importante per l’azienda: presenterà ben cinque nuovi prodotti con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ecosistema.

L’evento OnePlus, il cui inizio è previsto alle 10:30, segna un’evoluzione decisa della linea Nord e l’arrivo di nuove soluzioni per quanto riguarda indossabili e tablet. Tra i protagonisti principali spicca il nuovo OnePlus Nord 5, che porta per la prima volta nella gamma di fascia media un processore della serie Snapdragon 8. Il chip scelto è lo Snapdragon 8s Gen 3, capace di garantire prestazioni di alto livello unite a un’efficienza energetica di qualità. Il dispositivo si distingue anche per un sistema di raffreddamento avanzato che integra la tecnologia Cryo-Velocity VC, mutuata dai modelli top di gamma, ideale per le sessioni di gaming più lunghe.

Accanto a al Nord 5 verrà lanciato anche il OnePlus Nord CE5, pensato per offrire un equilibrio tra prezzo contenuto e performance. Invece, per gli utenti alla ricerca di una soluzione pratica che punta ad un audio di qualità, arriveranno le OnePlus Buds 4. Sono i nuovi auricolari true wireless con doppio driver dell’azienda. Dispongono anche del supporto Hi-Res Audio e della modalità a bassa latenza. Ideali per svariati usi, in particolare per giocare contro altri giocatori.

Non mancherà una novità nel segmento wearable – degli indossabili – con il nuovo OnePlus Watch 3 da 43 mm, una versione più compatta del già noto smartwatch. Più compatto nelle dimensioni ma non nelle prestazioni, nessun compromesso su autonomia e funzioni per il monitoraggio della salute. Infine, l’azienda proporrà il OnePlus Pad Lite, un tablet leggero e accessibile a tutti, semplice ma funzionale, rivolto a chi desidera avere una prima esperienza nel mondo Android con un dispositivo curato e intuitivo.

Ricordiamo anche che in parallelo, OnePlus darà il via ad una sorta di tour europeo con eventi pop-up in sette città, durante i quali i fan potranno toccare con mano i nuovi prodotti e partecipare a iniziative esclusive.