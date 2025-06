Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari, una versione esclusiva dedicata alle vittorie nel WEC

In occasione della 24 Ore di Le Mans, vinta magistralmente per la terza volta consecutiva dal Cavallino Rampante, Ferrari ha svelato al mondo la 296 Speciale con allestimento Piloti Ferrari. La vettura è stata creata dal programma Tailor Made che consente ai clienti di Maranello di avere accesso alla massima personalizzazione possibile per ogni supercar.

La 296 Speciale Piloti Ferrari nasce per celebrare il successo della squadra nel FIA World Endurance Championship (WEC) e rendere omaggio a tutti i piloti-clienti che rendono grande la Casa di Maranello nelle competizioni endurance. Per sottolineare questo aspetto, la presentazione è avvenuta nella cornice del Circuit de la Sarthe, teatro dell’iconica 24 Ore di Le Mans.

Traendo ispirazione dalla 499P, vincente in tre edizioni consecutive della gara endurance per eccellenza, la 296 Speciale Piloti Ferrari si basa sull’allestimento riservato alle vetture destinate alla pista. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze dei piloti-clienti, la personalizzazione gioca un ruolo fondamentale.

Ferrari ha svelato l’allestimento Piloti Ferrari per la 296 Speciale, una versione dedicata ai clienti-piloti che vogliono sentirsi come nel WEC

La colorazione può essere basata su quattro tinte derivanti direttamente dalle competizioni: Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona e Argento Nürburgring. La livrea, invece, ricala quella della 499P in Giallo Modena e presenta il logo WEC dipinto a mano.

Tra le finiture che sottolineano l’italianità del prodotto spicca la presenza della bandiera italiana sul paraurti. Inoltre, il numero di gara sarà personalizzabile dal cliente per rendere ancora più esclusiva e unica la vettura.

I sedili racing rivestiti in Alcantara nera presentano inserti in tessuto ignifugo utilizzato per le tute dei piloti. Sono presenti vari elementi personalizzabili su richiesta come il battitacco o la pedaliera mentre il numero di gara presente sulla livrea è riportato sulla fibra di carbonio interna.

Dal punto di vista prestazionale, la 296 Speciale è spinta da un powertrain ibrido plug-in che unisce la potenza di un V6 biturbo a 120° ad un motore elettrico. In totale, la potenza complessiva raggiunge gli 880 CV e i piloti potranno giovare della riduzione del peso e dell’aumento del carico aerodinamico per sfrecciare tra le curve.