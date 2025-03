Ferrari segna una storica tripletta nella prima tappa del FIA WEC 2025

La nuova stagione del FIA World Endurance Championship 2025 non poteva iniziare in modo migliore per Ferrari. Il Cavallino Rampante ha messo a segno una storica tripletta sul tracciato di Lusail dove si è svolta la 1812 KM del Qatar.

A tagliare per prima il traguardo è stata la 499P numero 50 abilmente guidata dal trio composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Alle loro spalle sono arrivate, dopo una intensissima battaglia per la seconda posizione, la vettura gemella numero 83 del team cliente AF Corse (Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson) davanti alla monoposto numero 51 (Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi).

La superiorità della 499P tra le curve del circuito di Lusail non è mai stata in discussione. La Hypercar di Ferrari ha dimostrato la propria forza già in occasione della Hyperpole, con la pole position firmata da Antonio Giovinazzi. Inoltre, durante le 10 ore che hanno contraddistinto la prova del Quatar, Alessandro Pier Guidi ha fatto registrare il giro più veloce in gara al giro 141.

Ferrari inizia la stagione 2025 del FIA WEC con tre vetture sul podio nella classe Hypercar a 53 anni dall’ultima tripletta

Sia la squadra ufficiale Ferrari – AF Corse che il team cliente AF Corse non possono che gioire di questo risultato che permette di ottenere punti importanti in ottica Campionato. La stagione sarà certamente lunga e impegnativa, ma il risultato permette ad entrambi i team di prendersi la vetta delle rispettive classifiche.

Con questa tripletta storica, il progetto 499P sale a quattro vittorie nelle gare valide per il FIA WEC. Ferrari spera di proseguire con questa per conquistare il titolo costruttori e piloti nel corso della stagione.

Inoltre, la Hypercar del Cavallino Rampante punta ad ottenere il terzo successo consecutivo nella gara endurance per eccellenza, la 24 Ore di Le Mans. Per vedere tre Ferrari sul podio in una gara di durata bisogna tornare al 1972 con il dominio in occasione della 1000 Chilometri dell’Osterreichring, gara valida per il World Championship for Makes.