Lenovo LOQ Essential oggi a prezzo bomba su Amazon

Siete appassionati di gaming e il vostro vecchio PC non è più in grado di offrirvi il meglio dell’esperienza d’uso? Oggi avete l’opportunità di acquistare un nuovo dispositivo con un prezzo super vantaggioso. Parliamo del Lenovo LOQ Essential oggi disponibile su Amazon con un rapporto qualità/prezzo migliorato rispetto ad altri giorni.

Grazie all’attenta progettazione di questo dispositivo a marchio Lenovo, dunque, è possibile dare il via a sessioni di gioco straordinarie. Presente infatti un display da 15,6″ in formato 16:9, abbinato a dei bordi sottili su 3 lati. La risoluzione FHD e la frequenza di aggiornamento da 144Hz garantiranno una qualità visiva unica e coinvolgente.

Lenovo LOQ Essential: ottimo rapporto qualità/prezzo

Comprare un nuovo dispositivo come un PC richiede quasi sempre una spesa sostanziale. Oggi però è disponibile un’occasione da non perdere sul Lenovo LOQ Essential. Device che si contraddistingue grazie a un design termico Hyperchamber che consente consentirà di giungere fino a ben 160W TPD in modalità Extreme.

In fase di progettazione, dunque, il costruttore ha pensato di unire perfettamente potenza e stile. Non a caso, il Lenovo LOQ Essential si contraddistingue per essere un dispositivo raffinato, oltre che portatile e sempre pronto all’azione. Caratteristiche che lo rendono perfetto sia durante le partite con amici sia per le sessioni di studio.

La presenza del processore Intel i5 di 12a generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 consentono a questo notebook Lenovo di accompagnare l’utente in ogni avventura, dalle più semplici alle più complesse. Passare da sessioni di studio che richiedono un uso intenso della CPU a quelle di gioco che sfruttano a pieno la GPU diventa semplice e rapido. Il prezzo oggi disponibile per il Lenovo LOQ Essential di soli 696,18 euro e la spedizione è gratuita.