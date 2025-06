WhatsApp, ora si può aggiungere la propria e-mail: ecco a cosa serve

Chi usa WhatsApp non può dimenticare un aspetto fondamentale di questa fantastica piattaforma che ha cambiato il mondo della messaggistica: è sempre in aggiornamento. Con lo scopo di migliorare l’esperienza degli utenti tenendoli allo stesso tempo al sicuro, anche questa volta l’app porta un ulteriore tassello, la voce “Aggiungi la tua e-mail”. Il sistema è pensato per aggiungere un livello di protezione, senza sostituire gli strumenti esistenti come la verifica in due passaggi.

Come funziona e a cosa serve

L’e-mail può essere aggiunta in fase di registrazione oppure direttamente dalle impostazioni dell’account, entrando nella sezione dedicata alla sicurezza. Una volta inserita e confermata, sarà utilizzata solo per inviare istruzioni in caso di problemi con l’accesso. Non viene mostrata ad altri contatti e non sarà mai usata per ricevere messaggi pubblicitari o newsletter.

WhatsApp ha chiarito che l’e-mail non diventa un metodo di accesso alternativo, ma un supporto nel caso in cui il numero telefonico non sia più disponibile. In situazioni d’emergenza, un messaggio con istruzioni arriverà all’indirizzo registrato, consentendo di proseguire la procedura di autenticazione.

Maggiore consapevolezza e protezione dai rischi

L’introduzione di questa funzione fa parte di un insieme più ampio di misure che WhatsApp sta promuovendo per rendere l’app più sicura. Solo poche settimane fa, infatti, molti utenti hanno ricevuto un’altra notifica ufficiale che spiegava come impostare un PIN per proteggere le proprie chat.

Inoltre, il team di WhatsApp ha ricordato che tutti i messaggi ufficiali arrivano solo da account verificati, contrassegnati dal simbolo apposito. Nessuna comunicazione autentica chiederà mai dati sensibili o informazioni personali: un dettaglio importante per riconoscere eventuali truffe e tentativi di phishing, ancora molto diffusi.

Aggiungere l’e-mail non è obbligatorio, ma rappresenta una scelta consigliata per chi vuole tenere al sicuro il proprio account, specialmente in caso di imprevisti o cambi di numero. Un piccolo gesto che può fare la differenza.