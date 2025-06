EXTRA 300 di CoopVoce: 300GB a 7,90€, per sempre!

Chi cerca un’offerta chiara, onesta e conveniente per il proprio smartphone… di solito finisce per rimbalzare tra mille promozioni con l’asterisco. Ma stavolta potrebbe essere diverso. CoopVoce ha lanciato EXTRA 300 e, sì, è davvero una di quelle offerte che ti fanno dire: “Ma com’è possibile che costi così poco?”

La nuova tariffa CoopVoce: 300GB veri, costo fisso garantito

300 giga, minuti illimitati, 1000 SMS e zero sorprese a 7,90 € al mese – per sempre. Non “per sempre*” con la postilla nascosta: davvero PER SEMPRE, senza aumenti, senza vincoli e senza costi nascosti. L’attivazione? Gratuita. La spedizione della SIM a casa? Gratuita. Il primo mese? 7,90 euro, punto. Non servono né decoder spaziali né interpretazioni da esperto di tariffe: è tutto nero su bianco, e funziona.

Il bello è che funziona anche all’estero: gli stessi giga che hai in Italia, li puoi usare in UE. Niente sorprese quando ti connetti in vacanza. E la copertura? CoopVoce si appoggia alla rete TIM, quindi parliamo di una copertura del 99,8% del territorio nazionale. Tradotto: puoi chiamare tua nonna anche dal rifugio in montagna, e le tue serie in streaming non si bloccano a metà.

C’è di più: se usi il telefono come hotspot, è tutto incluso. Se ti piace avere il controllo, hai l’assistenza via app o con uno specialista, e persino i numeri a sovrapprezzo sono bloccati. E se vuoi dare una mano all’ambiente, sappi che CoopVoce ha pensato anche a quello: tutte le SIM sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata (anche da vecchi frigoriferi!).

L’offerta è valida fino al 25 giugno, quindi se stai pensando di cambiare operatore o hai bisogno di una nuova SIM (anche eSIM, se preferisci), questo è davvero il momento giusto.

Ah, e se sei già cliente CoopVoce da prima del 28 maggio 2025? Puoi attivare EXTRA 300 con un cambio promo a 9,90 €, comunque competitivo.

Quindi, se cercavi una tariffa che non ti prenda in giro, EXTRA 300 potrebbe essere esattamente quello che ti serve. Onesta, potente e trasparente. Come dovrebbe essere sempre.