Windows 11

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il canale Insider Beta di Windows 11, identificato con la build 26120.961 (KB5039307). L’update si concentra prevalentemente su correzioni di bug e ottimizzazione delle prestazioni, proseguendo la transizione verso Windows 11 versione 24H2.

Windows 11 Insider: le novità dell’aggiornamento 26120.961

Come già accaduto per aggiornamenti precedenti, Microsoft ha suddiviso gli utenti Insider in due gruppi distinti, entrambi destinatari della stessa build ma con comportamenti differenti:

Il primo gruppo riceverà tutte le nuove funzionalità attivate di default.

Il secondo gruppo avrà funzionalità disattivate per impostazione predefinita, in attesa di attivazione progressiva tramite il sistema Controlled Feature Rollout (CFR).

Questa strategia consente a Microsoft di valutare l’impatto delle novità in scenari differenti e affinare il rilascio in vista dell’adozione stabile.

L’aggiornamento KB5039307 non introduce nuove funzionalità visibili, ma porta interventi mirati alla stabilità e usabilità del sistema operativo. In particolare:

Risolto un problema che impediva il corretto funzionamento del pulsante “Stop scan” in Windows Security.

Ottimizzato il processo di aggiornamento per renderlo più stabile e meno soggetto a errori o rallentamenti.

Interventi generali sulla sicurezza, come parte delle routine di manutenzione interna della build.

Queste modifiche sono parte della strategia di consolidamento prima del rollout pubblico della versione 24H2, atteso per la seconda metà del 2025.

Focus su stabilità prima del grande rilascio

Con la build 26120.961, Microsoft continua la fase di test incrementale di Windows 11 24H2, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità del software prima del rilascio ufficiale. L’azienda ha già introdotto diverse funzioni in precedenti aggiornamenti del canale Insider, come il supporto a nuove API AI, modifiche all’interfaccia e migliorie all’efficienza energetica sui dispositivi portatili. Il rollout su larga scala della versione 24H2 sarà accompagnato da funzionalità più visibili, ma le attuali build di test sono essenziali per assicurare una base solida e senza criticità. Attendiamo nuovi dettagli che arriveranno a breve; vi terremo aggiornati.