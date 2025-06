QiMeng, la piattaforma AI che punta all’autonomia cinese

Negli ultimi anni, il settore dei chip è diventato uno dei campi di battaglia più caldi tra Stati Uniti e Cina. Le sanzioni americane hanno messo i bastoni tra le ruote alle aziende cinesi, tagliandole fuori da tecnologie fondamentali per progettare semiconduttori all’avanguardia. Ma, come spesso accade, la pressione genera risposte creative. E in questo caso la risposta si chiama QiMeng — un progetto open source appena svelato dall’Accademia Cinese delle Scienze, che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Open source e chip design: la risposta cinese si chiama QiMeng

In pratica, QiMeng è una piattaforma basata su intelligenza artificiale pensata per automatizzare l’intero processo di progettazione di chip: dall’hardware al software. Ma non parliamo solo di un singolo strumento o programma. È un sistema integrato, composto da modelli linguistici avanzati e agenti specializzati che lavorano in sinergia, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi e i costi di sviluppo.

Secondo i ricercatori, quello che prima richiedeva settimane di lavoro da parte di team esperti, ora può essere completato in pochi giorni. E i primi prototipi non sono solo teoria: QiMeng-CPU-v1, per esempio, raggiunge prestazioni simili a un processore Intel 486 — non proprio moderno, certo, ma è solo il punto di partenza. La versione successiva, QiMeng-CPU-v2, punta già a eguagliare un Arm Cortex A53, ben più recente. In altre parole: in pochi mesi sono riusciti a recuperare oltre vent’anni di sviluppo tradizionale. E questo è solo l’inizio.

Certo, non mancano le zone d’ombra: il link ufficiale con i dettagli tecnici della versione v2, per esempio, risulta inattivo. Ma tutto fa pensare che il progetto sia ancora in pieno fermento. Intanto, il fatto che tutto sia open source potrebbe favorire una crescita più rapida, attirando sviluppatori e ingegneri anche fuori dalla Cina.

Nel frattempo, in Occidente, anche giganti come Cadence e Synopsys stanno spingendo forte sull’AI per progettare chip sempre più complessi. Ma la differenza è che le loro soluzioni restano chiuse, proprietarie. QiMeng invece nasce per essere condiviso — ed è forse proprio questa apertura che potrebbe renderlo ancora più pericoloso (o promettente, a seconda dei punti di vista).

Il contesto geopolitico, ovviamente, è il grande sfondo su cui tutto questo si muove. Le ultime restrizioni imposte da Washington hanno colpito duramente aziende come Lenovo e Xiaomi, limitando l’accesso a strumenti fondamentali per il design dei chip. E la Cina non ha intenzione di restare ferma a guardare. Se non può comprare la tecnologia di cui ha bisogno, allora se la costruisce da sola. E magari la rende anche pubblica.

Alla fine, quello che stiamo vedendo è qualcosa di più di una semplice “risposta alle sanzioni”. È una corsa verso l’autonomia tecnologica. E, a quanto pare, la Cina è partita sul serio.