Very Mobile, tante promo Wow per tutto giugno

Siamo arrivati alla metà di questo mese, eppure l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra che abbia deciso di non introdurre novità di rilievo alle sue offerte. Secondo quanto riportato in rete, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare il suo attuale catalogo di offerte mobile fino alla fine del mese. È stata inoltre prorogata anche la promozione che permette di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione senza costi aggiuntivi.

Very Mobile, ecco le offerte disponibili fino alla fine del mese di giugno

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha prorogato la disponibilità del suo catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di non apportare modifiche, dato che si tratta comunque di offerte estremamente convenienti. Il catalogo in questione è stato prorogato sia nei negozi fisici autorizzati sia sul sito ufficiale dell’operatore fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025.

Con la promo Very Full Speed 5G, gli utenti potranno inoltre navigare senza costi aggiuntivi con le nuove reti di quinta generazione. Gli utenti avranno dunque una vasta scelta di offerte tra cui scegliere. Una delle offerte più interessanti è senz’altro l’offerta mobile denominata Very 5,99 Giga X2. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, validi come già detto, per navigare con le reti 5G. Il bundle dell’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come suggerisce il nome, il costo di questa offerta è di 5,99 euro al mese.

Le offerte più interessanti dell’operatore sono comunque quelle di tipo operator attack, ovvero quelle rivolte a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra questi, ricordiamo che sono inclusi Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, CMLink e Daily Telecom Mobile.