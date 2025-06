1Mobile apre la sfida con TIM e Vodafone: 150GB in 5G a meno di 7€ al mese

Nel contesto delle offerte mobili proposte dai gestori virtuali, 1Mobile si affida alla rete Vodafone per lanciare una promozione mirata agli utenti che decidono di effettuare la portabilità del numero. Si chiama Speed 5G 150 Limited Edition e rappresenta un’occasione concreta per chi desidera minuti illimitati, giga in 5G e un prezzo fisso nel tempo. Dunque siamo di fronte a qualcosa di ideale per tutti, ovvero la possibilità di sottoscrivere un’offerta che dura per sempre senza cambiare e con quantità di contenuti davvero esemplari.

Cosa include l’offerta Speed 5G 150 Limited Edition

L’offerta prevede ogni mese minuti senza limiti verso tutti, 50 SMS e 150 giga su rete 5G, con un prezzo promozionale di 5€ per il primo mese. Dal secondo mese in poi, il costo si stabilizza a 6,99€ mensili per sempre, senza rischio di rincari o rimodulazioni future.

Il piano è disponibile solo per chi porta il numero in 1Mobile, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. Per chi preferisce invece attivare un nuovo numero, è previsto un costo di 5€ per la SIM. La spedizione della SIM è gratuita per tutti, così come il costo di attivazione, che non comporta spese aggiuntive.

Attivazione tramite SPID e navigazione in 5G

L’adesione all’offerta avviene esclusivamente tramite SPID, sistema che consente una procedura digitale e veloce, pensata per semplificare i passaggi senza dover ricorrere alla firma di contratti cartacei. A rendere ancora più interessante questa proposta è l’accesso alla rete 5G, una caratteristica non sempre disponibile nei piani dei gestori virtuali.

Con Speed 5G 150 Limited Edition, 1Mobile offre una soluzione solida e conveniente, pensata per chi desidera cambiare operatore approfittando di un pacchetto completo, costi contenuti e velocità di rete elevate, il tutto con la trasparenza che da sempre caratterizza i virtuali più affidabili. Almeno per ora non ci sono segnalazioni in merito alla fine dell’attività promozionale di questo gestore.