Auto elettrica scambiata per una Tesla: ecco la verità

Nei giorni scorsi il web è esploso di commenti e speculazioni su alcune immagini circolate in rete, che ritraevano quella che molti credevano fosse una nuova auto elettrica firmata Tesla, in particolare il misterioso modello “Model Q”. Il veicolo, fotografato durante una sessione di test su strada, ha alimentato una raffica di ipotesi. Secondo alcuni utenti e testate specializzate, il design minimalista e il profilo aerodinamico ricordavano da vicino lo stile di Elon Musk.

Tuttavia, chi ha osservato con maggiore attenzione ha notato dettagli discordanti: assenza di marchi riconoscibili, forme meno affusolate, proporzioni non del tutto in linea con gli standard Tesla. Nonostante ciò, la notizia ha fatto il giro del mondo, arrivando anche in Italia e rilanciando l’interesse verso la tanto attesa auto elettrica economica della casa americana.

Il mistero sembrava fittizio, ma la sorpresa è arrivata poco dopo. Il mezzo in questione non solo non è una Tesla, ma appartiene a tutt’altra azienda, rimasta in silenzio da anni e apparentemente fuori dai radar dell’industria automobilistica.

Faraday Future riappare con una nuova auto elettrica

A fare chiarezza è intervenuta direttamente Faraday Future (FF), società americana che da tempo si trovava in difficoltà economiche ma che ora sembra pronta a tornare in scena. L’azienda ha confermato ufficialmente che il veicolo protagonista degli scatti è un prototipo della Faraday X, nuova auto elettrica attualmente in fase di test.

“È il nostro mule da test”, ha scritto Faraday Future sui propri canali ufficiali, mettendo fine a giorni di fraintendimenti. Questo annuncio ha sorpreso molti, soprattutto perché da tempo non si avevano notizie concrete sul futuro del marchio.

Con questa nuova auto elettrica, Faraday Future vuole rientrare in gioco, offrendo una possibile alternativa ai modelli Tesla. Il debutto ufficiale sembra vicino e a giudicare dall’attenzione ricevuta, l’interesse del pubblico si dimostra ancora vivo.