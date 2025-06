Sony non sembra avere molta paura di Switch 2

Sony Xperia

La nuova console di Nintendo ha riscosso un successo decisamente importante e sta vendendo davvero tanti modelli, ciò ovviamente ha alimentato la competitività all’interno di un mercato che è spesso luogo di grandi concorrenze tra le varie aziende del settore, una tra queste come ben saprete è Sony Che sta assistendo al successo decisamente evidente di Switch 2, ecco dunque che proprio in virtù di tutto ciò è stato domandato al presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino se fosse preoccupato in merito a questa concorrenza davvero importante da parte di Nintendo e soprattutto dei risultati di Switch 2.

Le risposte

Il presidente della società giapponese si è espresso in modo molto diplomatico e ragionato in merito alla situazione sottolineando come la società monitorie attentamente i risultati delle aziende concorrenti ed esprimendo il proprio entusiasmo nel vedere che altre società propongano soluzioni che sono in grado di mantenere l’interesse verso il mondo dei videogiochi, allo stesso tempo però ha sottolineato come PlayStation 5 da sola rivendichi un ruolo tutto suo all’interno di questo mercato, garantendo delle prestazioni e un’esperienza di gioco allo stato attuale, davvero inarrivabili, elementi che rendono la propria console un punto di riferimento sia per i videogiocatori che per i creatori di contenuti che sfruttano tale piattaforma, sottolineando allo stesso tempo però di essere molto entusiasta di poter vedere che uno stesso gioco può essere sfruttato su più piattaforme, dettaglio che va a tutto vantaggio dei creatori e che allo stesso tempo rappresenta uno stimolo a rendere la propria piattaforma sempre più il punto di riferimento.

Insomma, le parole del presidente mostrano una certa pienezza e soprattutto una sicurezza in merito l’esperienza di gioco su televisore domestico che secondo quest’ultimo è ancora il punto di riferimento e l’apice del concetto legato al videogiocare, da ciò scaturisce dunque una sicurezza in merito al proprio prodotto che Nintendo switch non è ancora in grado di intaccare.