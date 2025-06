Opel ripropone la Grandland, il SUV completamente elettrico ora disponibile anche in una versione a trazione integrale. Ciò rappresenta un passo molto importante, poiché si tratta del primo modello elettrico con 4 ruote motrici a entrare in gamma. L’evoluzione è evidente non solo nelle prestazioni, ma anche nella configurazione tecnica e nella gestione dell’energia. A bordo due motori elettrici lavorano insieme per garantire una potenza complessiva di 325CV, distribuiti in maniera intelligente tra asse anteriore e posteriore. Non è ancora nota la data di arrivo nei concessionari italiani, né il prezzo di listino di questa variante, anche se il modello base parte da 40.950€.

Opel Grandland: tecnologia e design al servizio della guida elettrica

L’autonomia raggiunge i 501km secondo il ciclo WLTP, grazie alla batteria da 73kWh con celle NMC. Le modalità di guida sono quattro, ovvero Normal, 4WD, Sport ed Eco. In modalità Normal funziona il solo motore anteriore, garantendo efficienza per gli spostamenti quotidiani. La trazione integrale si attiva in automatico quando richiesto, mentre la modalità 4WD assicura massima aderenza su fondi scivolosi. In Sport si ottengono risposte più rapide da sterzo e acceleratore, con entrambi i motori sempre operativi. Infine, la modalità Eco consente di contenere i consumi, nel senso che la potenza viene limitata e anche il climatizzatore lavora in funzione del risparmio energetico.

La nuova Opel Grandland 4×4 presenta interessanti novità anche per quanto riguarda il design. Quest’ ultimo infatti è stato rivisto e presenta alcuni dettagli interessanti. Tra cui paraurti ridisegnati, cerchi da 20” e miglioramenti aerodinamici che hanno ridotto il coefficiente di resistenza a 0,278. Tali accorgimenti non sono solo estetici, ma servono a migliorare la fluidità di marcia e l’efficienza energetica. La reattività su strada è notevole. Il SUV infatti accelera da 0 a 100km/h in soli 6,1 secondi, prestazione che colloca questo modello tra i più agili della categoria.

In sintesi, la nuova Opel Grandland elettrica si presenta come una vettura matura. Dunque pensata per chi cerca prestazioni, efficienza e sicurezza in un’unica soluzione.