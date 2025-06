CoopVoce: 300GB al mese con soli 8€, la EXTRA 300 è una bomba

Nel panorama delle offerte mobili, CoopVoce alza nuovamente l’asticella. Il gestore virtuale torna a farsi notare con una proposta pensata per chi vuole tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo bloccato nel tempo. Si chiama EXTRA 300 e rappresenta la risposta di CoopVoce ai piani “top di gamma” degli altri operatori, con una formula estremamente aggressiva sul piano del rapporto qualità-prezzo.

Tutti i dettagli dell’offerta EXTRA 300 di CoopVoce

L’offerta prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 300 giga in 4G, il tutto a 7,90 € mensili per sempre. A poter attivare questa offerta gratis saranno tutti gli utenti che la sceglieranno entro il prossimo 25 giugno, data dopo la quale la soluzione di CoopVoce non sarà più disponibile. Rispetto all’offerta precedente dunque ci sono 100GB in più ogni mese e anche un prezzo inferiore. Una mossa decisa, che punta evidentemente ad attrarre nuovi utenti e a consolidare la presenza di CoopVoce nel mercato mobile.

I vantaggi esclusivi di CoopVoce con questa promo

Tra le caratteristiche che distinguono CoopVoce dagli altri gestori virtuali, spicca l’impegno a mantenere lo stesso prezzo per sempre, senza rimodulazioni nel tempo. Inoltre, ogni ricarica effettuata facendo la spesa nei punti vendita Coopcontribuisce a generare un credito telefonico, grazie alla formula dell’autoricarica.

L’offerta EXTRA 300 include anche zero costi nascosti, nessun vincolo contrattuale, e pari quantità di giga in Italia e in UE, un dettaglio importante per chi si muove spesso all’interno dei confini europei. Infine, l’attivazione può avvenire anche tramite SPID, semplificando ulteriormente la sottoscrizione.

EXTRA 300 segna un nuovo punto di riferimento tra le promozioni disponibili nel settore mobile, offrendo una combinazione di convenienza, trasparenza e quantità di dati difficile da eguagliare. Tutte queste condizioni sono ideali per coloro che hanno a disposizione un budget limitato o che semplicemente vogliono risparmiare avendo qualità e quantità tutti i giorni sul loro smartphone.