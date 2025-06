PCIe 7.0: la parola finale sulle specifiche è arrivata

Quando parliamo di schede di espansione all’interno del nostro computer, ovviamente non può non venirci in mente lo standard PCI express, quest’ultimo è rappresentato dai classici slot di espansione a 16 Pin che consentono a ogni utente di collegare schede di espansione di qualsiasi tipo tra le quali ovviamente spiccano le schede grafiche che sfruttano per l’appunto questa tecnologia per poter trasmettere quantitativi di dati davvero impressionanti.

Sebbene l’attuale standard in fase di sia lo standard PCI express 5.0, con la versione 6.0 che nemmeno ha ancora toccato il mercato, la società che si occupa di sviluppare questo standard di connessione ha completamente messo a punto la versione 7.0 Dichiarandone le specifiche complete.

Velocità fuori da ogni idea

Lo standard in questione garantirà sulla carta una velocità massima di 128 GT/s per ogni linea, cioè 512 GB/s bidirezionali su una connessione x16, il che resta perfettamente coerente con l’intenzione della società di raddoppiare la velocità all’incirca ogni tre anni, un portavoce dell’azienda che si occupa dello sviluppo di questo standard ha sottolineato come quest’ultimo troverà largo impiego soprattutto in applicazioni di sviluppo super professionale, militare, sanitario e ovviamente di intelligenza artificiale, il tutto senza mai citare la fascia consumer, un dettaglio che assume assolutamente senso soprattutto se pensiamo che lo standard più vecchio di due generazioni, annunciato nel 2019, si sta diffondendo soltanto ora a piccoli passi ed è in grado di soddisfare in modo ampio e completo qualsiasi richiesta da parte del mercato in termini di prestazioni, è lecito dunque pensare che lo standard più recente non serva in nessun modo al mercato attuale.

Come se non bastasse la società anche dichiarato di aver iniziato i lavori per quanto riguarda lo standard successivo che però dovrebbe arrivare al completo sviluppo nel 2028, non c’è che dire, questo standard è la perfetta rappresentazione del saper lavorare con lungimiranza al punto del nemmeno il mercato è in grado di stare dietro a una avanzamento così importante.