Snapdragon 8 Elite 2 mostra tutta la sua potenza nei benchmark

Come ben sappiamo il 2025 si accinge ad entrare in una delle fasi più interessanti per quanto riguarda il mercato dell’informatica di consumo dedicato agli smartphone, i colossi della tecnologia infatti si apprestano a lanciare le loro soluzioni top di gamma di ultima generazione che muoveranno gli smartphone appartenenti alla medesima categoria nel corso del prossimo anno, assisteremo infatti all’arrivo del prossimo chip A19 Pro di Apple, del MediaTek Dimensity 9500 e in ultimo del più atteso di tutti, lo Snapdragon 8 Elite 2.

Primi segnali di forza nei benchmark

Il chip in questione, sta iniziando a dare i primi segnali di sé sul web e come al solito l’indiscrezione ci Arriva direttamente da Weibo, dove Digital Chat station ha deciso di pubblicare quelli che dovrebbero essere i punteggi ottenuti dal processore su Geekbench 6, Secondo quanto riferito, il punteggio in Single core dovrebbe superare i 4000 punti mentre quello multi core dovrebbe attestarsi sull’ordine degli 11.000 punti, questo dato confrontato con quelli ottenuti dal A19 Pro di Apple, Mostra come la società di Cupertino abbia praticamente un punteggio simile a quello della società taiwanese, segno che quest’ultima praticamente colmato il gap per quanto riguarda i punteggi in Single core.

Per quanto riguarda il confronto con l’attuale generazione, il processore attualmente top di gamma della società si posiziona su valori di circa 3100 punti in Single core e 9800 punti in multi core, Segnalino equivocabili di un aumento di prestazioni particolarmente evidente per quanto riguarda il primo valore, del resto sappiamo tutti che i punteggi in Single core continuano ad essere sempre migliori rispetto a quelli multicolore dal momento che è più facile ottimizzare le prestazioni sotto questo punto di vista, ovviamente questi dati sono da confermare e potrebbero non rivelarsi corretti, probabilmente delle informazioni in più ci arriveranno a ridosso dei prossimi mesi quando la società inizierà a distribuire i propri partner i primi modelli da inserire all’interno degli smartphone.