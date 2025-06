CarPlay si evolve: con iOS 26 arrivano i video a bordo, ma solo a veicolo fermo

Con iOS 26, Apple rivede completamente il concetto di intrattenimento a bordo grazie a una nuova funzionalità su CarPlay. Ora infatti sarà possibile guardare video sullo schermo dell’auto, ma solo in condizioni di assoluta sicurezza, ovvero a veicolo fermo. Dopo anni di restrizioni ferree volte a evitare qualsiasi forma di distrazione per chi è alla guida, la casa di Cupertino si apre, con cautela, a una novità attesa da molti utenti.

CarPlay Ultra divide l’industria auto: non tutti i marchi aderiscono al progetto Apple

Il nuovo sistema si chiama “Video in the car” e sfrutta la tecnologia AirPlay per trasmettere i contenuti dall’iPhone al display dell’auto. Appena la vettura riprende il movimento, la riproduzione si blocca automaticamente. Il controllo è affidato al software, che rileva in tempo reale lo stato del veicolo. L’obiettivo è quello offrire intrattenimento nei momenti di sosta, senza compromettere l’attenzione del conducente durante la guida. La funzione sarà disponibile solo su veicoli compatibili, e i produttori dovranno integrare il supporto all’interno dei propri sistemi di intrattenimento.

Il lancio della nuova versione CarPlay Ultra, che include anche l’integrazione video, non sta però convincendo tutti. Aston Martin è tra le prime case ad aver adottato le novità, integrandole nei modelli più recenti. Altri marchi, invece, restano cauti. Tra di essi Renault, Porsche, Ford, Hyundai e Kia stanno ancora valutando i vantaggi e i rischi di una simile adesione.

Di contro, Apple ha già aggiornato la documentazione per gli sviluppatori, aprendo le porte a chi vorrà includere il supporto video nei sistemi di bordo. In ogni caso l’integrazione sarà graduale e dipenderà da ogni singolo produttore. Un esempio è Tesla, che già consente la visione di contenuti video, ma solo quando il veicolo è parcheggiato. Apple sembra aver preso ispirazione proprio da questa filosofia. Ma non è finita qui. iOS 26 porterà anche un importante rinnovamento grafico all’interfaccia CarPlay. Il nuovo stile “Liquid Glass” offrirà un aspetto più moderno, fluido e reattivo. Insieme alle funzioni video, renderà l’esperienza utente ancora più ricca e interattiva, migliorando anche la gestione dei widget e delle notifiche in auto