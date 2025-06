NuCube: partono i test su un microreattore nucleare

La produzione energetica negli Stati Uniti sta delineando la propria strada. Ciò anche grazie allo sviluppo di microreattori nucleari di nuova generazione. A guidare tale progresso è NuCube Energy, azienda californiana impegnata nella realizzazione di un reattore nucleare compatto capace di raggiungere temperature superiori ai 1.000 gradi Celsius. Il primo banco di prova per tale tecnologia sarà il San Rafael Energy Research Center (USREL), situato a Orangeville, nello Utah. Qui si svolgeranno anche i test iniziali. Tale passaggio è fondamentale per avviare la fase di commercializzazione di un sistema energetico autonomo, pensato per rispondere alle esigenze tanto delle aree industriali quanto di quelle rurali.

NuCube lavora ad un nuovo microreattore nucleare

L’iniziativa, che ha attirato l’interesse degli enti energetici locali, è stata accolta con entusiasmo dal laboratorio dello Utah. Dotato di strutture avanzate per la sperimentazione in ambiente controllato, USREL rappresenta una piattaforma ideale per validare tecnologie innovative. Emy Lesofski, direttrice dell’Office of Energy Development (OED), ha sottolineato l’impatto strategico dell’accordo con NuCube. Evidenziando come esso contribuisca all’obiettivo di accelerare l’adozione di fonti energetiche pulite e adattabili al contesto delle comunità locali.

Al centro del progetto si trova un microreattore a fissione inserito in un contenitore in acciaio inossidabile. Una soluzione che combina compattezza, sicurezza e semplificazione delle autorizzazioni regolatorie. L’impiego del combustibile TRISO aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e affidabilità. Quest’ultimo, infatti, è noto per la sua estrema resistenza e capacità di mantenere l’integrità anche in condizioni critiche.

Secondo il CEO di NuCube, Cristian Rabiti, uno dei maggiori punti di forza del reattore è la sua capacità di funzionare in completa autonomia rispetto alla rete elettrica convenzionale. Tale aspetto lo rende particolarmente adatto per contesti isolati o remoti, dove l’accesso all’energia risulta spesso difficoltoso. Oltre a produrre elettricità, il sistema può fornire calore ad alta temperatura. Una caratteristica che lo pone in competizione diretta con il gas naturale sotto il profilo dell’efficienza economica e prestazionale.