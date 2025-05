Gas naturale: ecco i soggetti coinvolti nel calo dei prezzi

Il mese di aprile ha portato una ventata di sollievo per molti cittadini italiani. Ciò, in particolare, per i clienti vulnerabili che rientrano nel regime di tutela stabilito da ARERA. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha effettuato una nuova rilevazione mensile. In tale occasione è stato comunicato un ulteriore calo del costo del gas naturale. Intervento determinato dalla discesa dei prezzi all’ingrosso. Tale aggiornamento si traduce in una diminuzione significativa del prezzo complessivo per il cosiddetto “cliente tipo”. Con una tariffa che, nel mese di aprile, ha raggiunto i 107,92 €/MWh. Rispetto a marzo, ciò equivale a un calo dell’8,1%.

ARERA: nuovo calo dei costi per il gas naturale

È stata analizzata nel dettaglio la composizione della bolletta. In tal modo è emerso che la parte più rilevante della spesa riguarda proprio la materia prima. Suddivisa in 43,61 centesimi per l’approvvigionamento e 6,02 centesimi per la vendita al dettaglio. A seguire, ci sono i costi legati al trasporto e alla gestione del contatore, pari a 23,20 centesimi. A cui si aggiungono gli oneri generali di sistema, che incidono per 3,31 centesimi. Infine, le imposte completano il quadro con una quota di 31,78 centesimi, costituendo quasi un terzo della spesa totale.

Novità positive arrivano anche per l’elettricità. Per i clienti vulnerabili rientranti nel regime di Maggior Tutela, il prezzo di riferimento dell’energia è stato fissato a 30,54 centesimi di euro per kilowattora (€/kWh), tasse incluse. In tal caso, si tratta di una riduzione del 2,4%, rispetto al trimestre precedente.

Come per il gas, anche la bolletta elettrica è articolata in diverse componenti. Tra cui il costo dell’energia, i servizi di vendita, le spese di rete, gli oneri di sistema e le imposte. L’insieme di tali voci viene aggiornato periodicamente da ARERA, che pubblica online tutti i dati ufficiali. Promuovendo così la trasparenza e una maggiore consapevolezza tra i consumatori. In un periodo in cui molte famiglie italiane si trovano a fronteggiare difficoltà economiche, tali segnali positivi in bolletta rappresentano un aiuto concreto.