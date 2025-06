Xbox Game Pass: esclusi alcuni giochi dal catalogo

Microsoft continua a rinnovare il proprio servizio Xbox Game Pass. A tal proposito, ha annunciato la rimozione di sei titoli dal catalogo il prossimo 30 giugno. Tale operazione fa parte di una strategia ben consolidata che punta a mantenere alta l’attenzione degli abbonati e a garantire un’offerta in costante evoluzione. L’azienda di Redmond, attraverso l’app Xbox, ha comunicato l’elenco dei giochi coinvolti. Tra cui SteamWorld Dig e il suo sequel. Oltre a Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition. Si tratta di un processo ciclico ormai familiare agli utenti, spesso seguito a breve distanza dall’annuncio delle novità in arrivo.

Annunciati i titoli che lasceranno Xbox Game Pass

I giochi che verranno rimossi rappresentano generi differenti e si rivolgono a pubblici altrettanto eterogenei. I due episodi della serie SteamWorld Dig, per esempio, hanno saputo conquistare un vasto pubblico. Ciò grazie al loro stile metroidvania e all’estetica steampunk. Journey to the Savage Planet, invece, ha offerto un’esperienza originale fatta di esplorazione su mondi alieni, con toni umoristici e surreali.

La lista dei titoli in uscita si completa con altri tre giochi. Si tratta di Arcade Paradise, una simulazione gestionale ispirata alle sale giochi anni ’90. My Friend Peppa Pig, un’esperienza pensata per i più piccoli. E, infine, Robin Hood – Sherwood Builders, che combina elementi di costruzione e avventura in un contesto medievale. Nonostante la loro rimozione, Microsoft offre un’opportunità agli abbonati Xbox che volessero conservarli.

Fino al 30 giugno, tutti i titoli in uscita saranno disponibili all’acquisto con uno sconto del 20%. Una politica abituale che permette di mantenere l’accesso ai giochi anche dopo la loro rimozione dal catalogo. Tale ciclo di aggiornamenti non solo consente all’azienda di gestire efficacemente il proprio catalogo, ma alimenta anche l’interesse degli utenti verso ciò che arriverà. Con tale approccio dinamico, Game Pass si conferma come uno dei servizi in abbonamento più versatili del panorama videoludico.