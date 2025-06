Samsung tablet

Un nuovo test comparso su Geekbench rivela interessanti novità sul prossimo Galaxy Tab S11 Ultra. Il dispositivo, identificato con il numero di modello SM-X9260, è apparso nella banca dati del noto sito di benchmarking con un processore inedito per la gamma tablet di Samsung: il MediaTek Dimensity 9400.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra potrebbe montare il Dimensity 9400, secondo Geekbench

Il Galaxy Tab S11 Ultra potrebbe rappresentare un cambio strategico significativo per Samsung, che finora ha puntato quasi esclusivamente su SoC Snapdragon per i suoi tablet di fascia alta. La presenza del Dimensity 9400 è dunque un dettaglio rilevante: si tratterebbe di una delle prime applicazioni di questo chip in un tablet top di gamma.

Secondo quanto riportato da Geekbench, il dispositivo ha ottenuto 2203 punti in single-core e 7456 in multi-core, numeri che indicano prestazioni elevate, in linea con i più recenti SoC top-tier del mercato.

Il benchmark rivela anche altri aspetti tecnici del Galaxy Tab S11 Ultra: il modello testato dispone di 12 GB di RAM e monta il sistema operativo Android 15. È probabile che al momento del lancio il dispositivo arrivi con One UI 8 o superiore, garantendo le funzionalità più aggiornate dell’ecosistema Samsung.

Non ci sono conferme ufficiali sul supporto a funzionalità AI dedicate, ma è lecito attendersi che il nuovo tablet possa integrare feature intelligenti per la produttività e la creatività, data la crescente attenzione del mercato per questi aspetti.

Il Galaxy Tab S11 Ultra dovrebbe far parte della nuova gamma Tab S11, composta con ogni probabilità anche da varianti Tab S11 e S11+. Il lancio è atteso tra fine estate e inizio autunno 2025, potenzialmente insieme alla presentazione dei Galaxy Z Fold 7 e Flip 7.

Samsung punta a mantenere la leadership nel segmento tablet premium, e l’adozione del Dimensity 9400 potrebbe rappresentare una mossa per ottimizzare i costi o offrire varianti regionali con SoC differenti.