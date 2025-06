Samsung Galaxy F36 passa da Google Play Console

A quanto pare il colosso sudcoreano Samsung è al lavoro per realizzare un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy F. Ci stiamo riferendo al prossimo medio di gamma Samsung Galaxy F36. Di quest’ultimo abbiamo gua qualche informazione, ma i rumors continuano ad arrivare. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone in questione è stato avvistato sul sito web di Google Play Console. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Samsung Galaxy F36, nuovo medio di gamma passa da Google Play Console

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di casa Samsung è stato avvistato sul sito web Google Play Console. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy F36, il cui debutto è quasi dietro l’angolo. Il sito web in questione ci ha dunque confermato alcune delle sue future caratteristiche tecniche.

In primis, il nuovo device dell’azienda sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore. Qui avremo due sensori posti in una zona ovale ed un terzo sensore posto da solo in un’altra zona ovale. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone sarà dotato di un Infinity-U Display. Quest’ultimo dovrebbe essere un pannello con risoluzione FullHD+ e con una densità di pixel pari a 450 ppi. Al momento non sappiamo che tipologia di display sia, ma immaginiamo che si tratti di un pannello AMOLED.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare uno dei suoi processori di fascia media. Dovrebbe trattarsi del soc Exynos 1380 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato da almeno 6 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il software installato a bordo, invece, si tratterebbe di Android 15. L’interfaccia dovrebbe essere personalizzata da Samsung, ovvero la nuova interfaccia OneUI 7.0. Ricordiamo però che Google ha già rilasciato Android 16.

Per il momento queste sono le informazioni che conosciamo sul prossimo Samsung Galaxy F36. Ricordiamo che quest’ultimo potrebbe essere un re-branded di Samsung Galaxy M36.